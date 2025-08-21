Ahogamientos España: consejos de fisioterapeutas para prevenir accidentes en la playa

MADRID, 21 Ago. (EUROPA PRESS) -

En este año se está batiendo el récord de ahogamientos en España de la última década. Solo en julio murieron 92 personas y suman ya más de 300 en lo que va de año. De entre las víctimas, el grupo mayoritario es el de mayores: 94 de los fallecidos tenían entre 65 y 74 años y otros 42, más de 75, según los últimos datos facilitados por la Real Federación Española de Salvamento y Socorrismo (RFESS).

Además, estas personas mayores suelen tener problemas de salud complejos, de tipo sensorial (problemas de visión o de equilibrio), accidentes cerebrovasculares o de demencia, u otras dolencias que pueden provocar un mayor riesgo de sufrir accidentes y lesiones.

No obstante, los especialistas del Colegio Profesional de Fisioterapeutas de la Comunidad de Madrid (CPFCM), alineados con los especialistas en Geriatria, defienden los beneficios que aporta la playa a la salud de la población de mayor edad, entre otros: supone un estímulo del ejercicio; alivia síntomas en enfermedades como la artrosis, el reuma o los problemas musculares; también mejora la función pulmonar y la circulación sanguínea; estimula la regeneración celular y las defensas; y reduce el estrés.

En este sentido, el CPFCM comparte una serie de consejos sobre los aspectos que hay que tener una mayor vigilancia para evitar accidentes en la playa.

La orografía de la playa y el propio empuje de las olas, es, para los mayores, una barrera que dificulta su movilidad. Por eso, recomiendan darse el baño siempre acompañados, cuando hay bandera verde, en zonas poco profundas, de fácil acceso al agua y evitando un oleaje con mucha espuma para que haya buena visibilidad.

Además, muchas personas mayores suelen desorientarse, y más aun en un espacio abierto, amplio, poco conocido y con mucha gente. Por eso, insisten en acompañar a los mayores y ofrecer unas sencillas instrucciones sobre la situación de los socorristas.

Por otro lado, los fisioterapeutas exponen que, a medida que pasan los años, sobre todo en aquellas personas que no tienen ninguna enfermedad importante, disminuye la percepción del riesgo, y hace que algunos mayores no sean conscientes de los peligros que pueden correr. Así, piden que siempre estén vigilados y supervisados.

Otro de los riesgos que tienen las personas mayores es su mayor sensibilidad a los cambios de temperatura. En este sentido, los expertos consideran importante evitar que el impacto del agua provoque una bajada brusca de la temperatura del cuerpo, de manera que la entrada en el agua debe ser pausada. Además, la medicación con efecto hipotensor o sedante a la que algunos suelen recurrir facilitan los procesos de hipotermia en caso de que el agua esté fría.

Dos de las condiciones médicas más peligrosas para los baños, tanto en playa como en piscinas, son los problemas cardíacos y neurológicos. Si un paciente de este tipo se asusta al sufrir un pequeño percance, el riesgo de tener un accidente cardiaco es mucho mayor, al igual que les ocurre a quienes padecen dolencias como el Parkinson, episodios epilépticos o algún trastorno cognitivo.

Asimismo, las personas mayores no sienten la sed como los más jóvenes y ello lleva a que, en muchos casos, no beban lo que necesitan. Sin embargo, el riesgo de deshidratación es aún mayor en la playa, por lo que los mayores deben beber de forma continuada. Además, deben llevar una indumentaria fresca, gafas de sol homologadas, sombreros o gorras y evitar las horas centrales del día para protegerse ante un posible golpe de calor. Igualmente, es importante que las comidas sean ligeras, con frutas refrescantes de alto contenido en agua y evitando las ingestas copiosas con productos grasientos.

También, hay trastornos muy comunes de la playa que, en el caso de los mayores, pueden cobrar más importancia, como las otitis, conjuntivitis o los hongos.