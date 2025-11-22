Amigas de la Tierra denuncia que el acuerdo de la COP30 "sucumbe ante el lobby fósil"

Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático de 2025 (COP30) en Belém (Brasil) - Pool Moncloa/Fernando Calvo y Pool COP 30

La organización ecologista Amigas de la Tierra ha criticado el acuerdo alcanzando este sábado en la Conferencia de las Partes de la Naciones Unidas sobre Cambio Climático (COP30), al considerar que "ha dado la espalda a las comunidades más afectadas y ha sucumbido ante el lobby fósil", calificando esta cita en Brasil como "una de las cumbres climáticas más opacas".

Amigas de la Tierra destaca que el texto final acordado excluye la mención al fin de los combustibles fósiles y mantiene una financiación "insuficiente" para los países del Sur Global.

"A pesar del apoyo de gran parte de los países a hacer una mención explícita al fin de los combustibles fósiles como principales responsables de la emergencia climática, los petroestados a la cabeza del lobby fósil han conseguido eliminar toda mención", defiende.

Entre los avances que se han dado, Amigas de la Tierra destaca la creación del Mecanismo de Transición Justa dentro del Programa de Trabajo sobre Transición Justa, destinado a mejorar la cooperación internacional y facilitar procesos inclusivos de descarbonización.

La responsable de Justicia Climática y Energía de la organización, Cristina Alonso Saavedra, considera que se trata de una "victoria a medias", pero advierte de que no podrá hablarse de una verdadera transición sin el reconocimiento de la deuda ecológica del Norte Global y sin reparación para los pueblos afectados por el extractivismo.