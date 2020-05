Apenas el 15% de los regantes podrá cumplir en octubre con la Ley de administración electrónica, según Fenacore

MADRID, 12 May. (EUROPA PRESS) -

El 85 por ciento de las comunidades de regantes no están en condiciones de cumplir con la Ley de la Administración electrónica al carecer de las herramientas necesarias, según advierte la Federación Nacional de Comunidades de Regantes (FENACORE), que recuerda que esta ley obliga a disponer antes del 2 de octubre un registro digital en el que depositar toda la documentación que se intercambie con los entes públicos.

La entidad pide volver a flexibilizar y limitarlos a las comunidades con suficientes medios humanos y materiales.

En concreto, advierte de que más de 6.000 comunidades de regantes en España, con superficies inferiores a las 500 hectáreas, no tienen suficientes recursos materiales ni humanos para adaptarse en tiempo y forma a la nueva Ley de procedimiento administrativo.

La asociación considera que las exigencias impuestas a los regantes para que funcionen a través de la Administración electrónica resultan "inviables" para la mayoría de las comunidades.

En todo caso, anima a las comunidades a que cooperen entre sí para poder acelerar su desarrollo tecnológico y adecuarse al marco legal vigente.

En esa línea la organización informa de que está fomentando la colaboración entre los regantes para que compartan sus experiencias con las distintas herramientas electrónicas y, entre todos, puedan encontrar la idónea para adaptarse a la nueva normativa antes de su puesta en marcha.

El secretario general de Fenacore, Juan Valero de Palma, ha elogiado la "vocación" de las comunidades de regantes es modernizarse y colaborar con la Administración electrónica para ser "más eficientes".

"Sin embargo, por desgracia, la gran mayoría no tiene actualmente la capacidad de cumplir con la nueva ley. Es verdad que si no ponen plazos no habrá avances, pero convendría volver a flexibilizarlos y limitarlos a las comunidades con suficientes medios humanos y materiales", concluye.