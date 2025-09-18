APIA, Ecoembes y Europa Press lanzan su XIII Beca de Periodismo Ambiental

MADRID, (EUROPA PRESS)

La Asociación de Periodistas de Información Ambiental (APIA), Ecoembes y Europa Press han renovado este jueves, 18 de septiembre, por décimotercer año consecutivo, su convenio de colaboración por el que se convoca una beca de formación en periodismo ambiental dirigida a estudiantes de últimos cursos o recién licenciados en Periodismo.

El becario elegido realizará sus prácticas en la sección de Medio Ambiente de Europa Press y para ello deberá ser asociado o preasociado de APIA sin que haya pasado dos años desde que obtuvo su título en una Universidad española.

La selección correrá a cargo de APIA, la ayuda económica será aportada por Ecoembes mientras que Europa Press se compromete a tutelar, supervisar y a formar al becario en materia de información ambiental.

El objetivo de la iniciativa es formar a los futuros profesionales del periodismo y facilitar su acceso al mercado laboral, una vez que durante tres meses tenga la oportunidad de realizar artículos y reportajes vinculados al medio ambiente.

Desde Ecoembes, Elena López, gerente de Comunicación Corporativa, ha subrayado el compromiso con la información ambiental y la especialización periodística de la entidad que coordina el reciclaje de envases. "Esta beca que volvemos a renovar junto a Europa Press supone una forma de dar oportunidades y salidas profesionales a futuros periodistas, que serán los que tengan que informar a la sociedad sobre temas que cada vez cobran más importancia y para los que necesitamos de su colaboración", ha asegurado.

Mientras, la presidenta de APIA, María García de la Fuente, ha manifestado que el periodismo ambiental "necesita profesionales formados y esta beca es "una oportunidad" para que los futuros periodistas reciban la mejor formación de la mano de especialistas. "El objetivo es promover el periodismo ambiental entre los jóvenes periodistas e incentivar esta especialización", ha añadido.

Finalmente, María Pin, subdirectora de Sociedad y Cultura de Europa Press, ha destacado que la agencia será de nuevo la "mejor escuela periodística" para el becario seleccionado en un ámbito, además, tan relevante y esencial como la sostenibilidad y el medio ambiente.