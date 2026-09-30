El Ártico pierde casi una superficie de hielo equivalente al tamaño de España cada década, según Copernicus

Archivo - El hielo marino del Ártico se está derritiendo a un ritmo sin precedentes. - CÉLINE HEUZÉ/UNIVERSIDAD DE GOTEMBURGO - Archivo

BRUSELAS 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ártico ha perdido alrededor de 490.000 kilómetros cuadrados de hielo marino por década entre 1979 y 2025, una superficie casi equivalente a la de España, mientras que cerca del 60% de sus infraestructuras costeras son ya vulnerables a la erosión y al aumento del nivel del mar, según el último informe de Copernicus sobre el estado de los océanos publicado este miércoles por la Comisión Europea.

"Desde las olas de calor marinas récord en el Mediterráneo y el mar Negro hasta la aceleración del aumento del nivel del mar y la drástica pérdida de hielo en el Ártico, los resultados muestran que el cambio climático ya está transformando los ecosistemas marinos, las comunidades costeras y los medios de vida que dependen de ellos", ha advertido el comisario europeo de Pesca y Océanos, Costas Kadis.

El estudio, que se publica anualmente y está elaborado por el servicio de vigilancia del medio marino de Copernicus, el programa de observación de la Tierra de la UE, analiza datos que se remontan a 1960 sobre la evolución de los océanos y sus efectos sobre los ecosistemas, las comunidades costeras y el clima, y concluye que están cambiando a un ritmo "alarmante".

Uno de los cambios más pronunciados se registra en el Ártico, donde la reducción de la superficie helada deja una mayor extensión del océano expuesta al viento y al oleaje, lo que a su vez incrementa la vulnerabilidad de las infraestructuras situadas junto al litoral frente a la erosión y la subida de las aguas.

El informe constata también temperaturas récord en los mares europeos, con olas de calor marinas en el Mediterráneo y el mar Negro que elevaron la temperatura más de 4,6 grados por encima de los valores habituales durante 2024.

A ello se suma el aumento del nivel de los océanos, que ha avanzado una media de unos 4,2 milímetros al año desde 2012 debido al incremento de las temperaturas, según los datos recogidos por el programa europeo.

El impacto es especialmente acusado en los pequeños Estados insulares en desarrollo, donde el 65% de la superficie conjunta de sus zonas económicas exclusivas ha registrado una aceleración de la subida del nivel del mar desde 1999 vinculada al calentamiento de los océanos.

"El informe sobre el estado de los océanos vuelve a poner de manifiesto la magnitud y la urgencia de los desafíos a los que se enfrentan nuestros océanos, mientras el cambio climático continúa transformando los ecosistemas marinos y la circulación oceánica", ha señalado por su parte el comisario europeo de Defensa y Espacio, Andrius Kubilius.