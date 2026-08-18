La Asociación de Ciencias Ambientales abre las inscripciones para el programa de voluntariado en Parques Nacionales - ASOCIACIÓN DE CIENCIAS AMBIENTALES

MADRID, 18 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Asociación de Ciencias Ambientales (ACA) ha puesto en marcha una nueva edición del proyecto de Voluntariado en Parques Nacionales, financiado por el Organismo Autónomo de Parques Nacionales (OAPN), dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

La iniciativa busca establecer una red de voluntarios que apoyen en las actividades para el seguimiento de los efectos de las acciones humanas y el cambio climático, además de contribuir a la sensibilización ciudadana para la conservación del medio ambiente.

Según ha informado ACA, entre los meses de septiembre y octubre se organizarán tres campañas de voluntariado ambiental en tres Parques Nacionales de montaña: Sierra Nevada, Picos de Europa y Sierra de Guadarrama.

Las inscripciones para los campos de voluntariado están abiertas desde este martes 18 de agosto en la web de Parques Nacionales de la Asociación de Ciencias Ambientales. Las fechas de cada campo de voluntariado están disponibles en la misma página web del proyecto.

En cada campaña se han abierto hasta seis plazas de voluntariado dirigidas a cualquier persona interesada, independientemente de los estudios que tenga. No obstante, la participación implica el seguimiento de un horario, el cumplimiento de responsabilidades y la ejecución de trabajo en equipo.

Por su parte, el campo de Sierra Nevada cuenta con características específicas y requerirá contar con buena condición física y hábito de actividad en la montaña, ya que la labor principal se centrará en la restauración y conservación de lagunas de alta montaña.

La Asociación de Ciencias Ambientales (ACA) participa en el proyecto de Voluntariado en Parques Nacionales desde el año 2002 y, desde entonces, ha contado con la participación de más de 750 voluntarios y voluntarias, con 117 campos de voluntariado realizados y más de 800 días recorriendo los parques nacionales de montaña de la Península.

TOMA DE MUESTRAS

La principal actividad que se desarrolla en el Voluntariado en Parques Nacionales consiste en la toma de muestras de los parámetros fisicoquímicos, hidromorfológicos y biológicos que determinan la calidad del agua de ríos y arroyos de alta montaña. En concreto, destacan el muestreo de macroinvertebrados acuáticos, cuya abundancia y variedad permiten determinar los efectos del cambio climático y las actividades humanas sobre los ecosistemas acuáticos lóticos de los parques nacionales.

Las muestras que se obtienen con ayuda de los voluntarios se envían a los centros de investigación que colaboran con el proyecto para la identificación de los organismos muestreados. Mediante la participación de los voluntarios y los centros de investigación se completa una base de datos con la información que se obtiene en las diferentes campañas de voluntariado ambiental.

Además de las actuaciones principales de cada voluntariado ambiental, en el itinerario también figuran actividades complementarias para aportar a los participantes conocimientos específicos sobre cada parque nacional tratando temas de uso público, como los usos tradicionales del territorio, y temas de investigación, conservación y biodiversidad, como los muestreos de especies autóctonas como anfibios o mariposas.