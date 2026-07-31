Avincis duplica horas de vuelo en extinción de incendios: 5.630 en la Península Ibérica y 120 millones de litros de agua

Una aeronave de Avincis actuando en un incendio. - AVINCIS

MADRID 31 Jul. (EUROPA PRESS) -

El operador europeo de servicios aéreos de emergencia, Avincis, ha completado más de 9.200 horas de vuelo y cerca de 3.900 misiones de extinción de incendios en España, Portugal e Italia durante la campaña de 2026, lo que supone duplicarlas respecto al mismo periodo del año anterior. Solo en la Península Ibérica, Avincis ha registrado 5.630 horas de vuelo y 2.533 misiones, durante las que ha descargado más de 120 millones de litros de agua en la Península.

Entre los tres países, las tripulaciones han descargado cerca de 200 millones de litros de agua, una cantidad equivalente a casi 80 piscinas olímpicas. Para la compañía, estos datos reflejan "la magnitud de una de las campañas de incendios más exigentes de los últimos años en Europa y la creciente demanda que soportan los medios aéreos de extinción en todo el continente".

A escala global, Avincis opera una flota de extinción de alrededor de 70 aeronaves, entre ellas 22 aviones anfibios Canadair, lo que permite reforzar las operaciones de lucha contra incendios en el sur de Europa durante los periodos de mayor demanda de la campaña.

En España, Portugal e Italia, Avincis aplica un modelo de respuesta "plenamente integrado, en el que pilotos, ingenieros, técnicos de mantenimiento, equipos operativos y personal de apoyo trabajan de forma coordinada para mantener las aeronaves preparadas para cada misión", según ha informado el operador.

"Las campañas de incendios son cada vez más largas y la presión es perceptible en todo el sector. Las aeronaves que antes operaban durante tres o cuatro meses en verano ahora se necesitan desde marzo hasta octubre. Esto dificulta el traslado de aeronaves y tripulaciones entre regiones, la incorporación de pilotos con experiencia y la planificación de una campaña que ya no tiene un final claramente definido", ha explicado John Boag, CEO del Grupo Avincis.

Según Avinci, responder a esta demanda no depende únicamente de las aeronaves, sino también de las personas. "Nuestro foco está en formar a las tripulaciones durante todo el año y garantizar una coordinación estrecha entre los bomberos sobre el terreno y los pilotos en el aire. Ese trabajo en equipo es lo que marca la diferencia cuando se declara un incendio", ha argumentado John Boag.

La compañía opera actualmente 52 aeronaves en España y Portugal, con una flota mixta formada por Canadair CL-215, Airbus AS332, Airbus AS350, Airbus AS355, Bell 212, Bell 407 y Bell 412. La operación cuenta con el apoyo de 266 profesionales de las áreas de vuelo, ingeniería, mantenimiento y otras funciones técnicas y operativas.

La combinación de aviones anfibios y distintos modelos de helicóptero aporta "la flexibilidad necesaria para gestionar las rotaciones de las tripulaciones, las inspecciones programadas y las tareas de mantenimiento, al tiempo que se mantiene la disponibilidad de aeronaves necesaria durante los periodos de mayor actividad".

En Italia, Avincis opera con 279 profesionales, que han completado 3.600 horas de vuelo y 1.360 misiones en lo que va de temporada, con un total de 79,5 millones de litros de agua descargados.

Para combatir incendios en Italia, la compañía opera 18 aviones Canadair CL-415 en nombre del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, con una disponibilidad operativa de la flota cercana al 100%. El CL-415 está diseñado específicamente para la extinción aérea de incendios y puede recoger agua directamente de masas de agua adecuadas antes de regresar a la zona del fuego.