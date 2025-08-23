Bajan a 13 los incendios activos de alto riesgo en Castilla y León, Galicia y Asturias

Un bombero forestal trata de extinguir el fuego, a 22 de agosto de 2025, en Argayo, León, Castilla y León (España).- Lorena Sopêna - Europa Press

Ha habido 42 detenidos y 33.332 evacuados hasta ahora

MADRID, 23 (EUROPA PRESS)

El número de incendios activos de alto riesgo, en situación operativa 2, comunicados al Centro Nacional de Alertas y Emergencias ha experimentado un "descenso significativo" en las últimas horas y ha bajado a 13, según ha anunciado este sábado la directora general de Protección Civil, Virginia Barcones.

Los incendios de nivel 2 se localizan en las comunidades autónomas de Castilla y León, Galicia y Asturias, mientras que Extremadura ha salido ya de esta situación.

El incendio que más preocupa este sábado es el de Igüeña en la zona de El Bierzo (León). Ha arrasado 1.000 hectáreas en las últimas horas y es el único que evoluciona desfavorablemente principalmente porque la orografía está dificultando el acceso de los efectivos de lucha contra el fuego en el frente activo más peligroso, que es el del norte.

Tras la reunión del Comité Estatal de Coordinación (CECOD), presidida por videoconferencia por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, la responsable de Protección Civil ha explicado que según va descendiendo la lista de incendios forestales activos en situación operativa 2, va creciendo la lista de incendios estabilizados, que en estos momentos son tres, y de incendios controlados, que en estos momentos son siete.

En 7 de los 13 incendios activos en situación operativa 2 está trabajando la Unidad Militar de Emergencias (UME). Además, todas las brigadas forestales del Ministerio de Transición Ecológica siguen operando en 8 de los incendios activos, así como 40 medios aéreos que realizan misiones de descarga a diario.

Así lo ha explicado Barcones, que ha subrayado que en las provincias de Ourense, Pontevedra, León y Zamora han seguido mejorando las condiciones para la estabilización de los incendios, sobre todo a lo largo de esta pasada noche.

"Hoy es un día de optimismo moderado porque ha descendido de forma significativa el número de incendios activos de nivel 2 pero no podemos bajar la guardia porque estamos en un momento determinante con la climatología que todavía no continúa siendo favorable para acabar de una vez por todas con el terrible sufrimiento que han provocado estos incendios", ha declarado.

La responsable de Protección Civil ha descartado por el momento bajar la situación de pre-emergencia porque aún hay tres comunidades autónomas que necesitan de refuerzos. "Seguimos teniendo 13 incendios forestales activos de nivel dos en tres comunidades autónomas y, por lo tanto, vamos a seguir con esta monitorización, con este seguimiento permanente 24 horas al día de la evolución de cada uno de ellos", ha subrayado.

Desde el mes de junio, la Guardia Civil y la Policía Nacional ha detenido a 42 personas y 132 están investigadas como presuntas causantes de estos incendios forestales.

A lo largo del mes de agosto, un total de 33.332 personas han tenido que ser evacuadas a causa de las llamas, aunque la gran mayoría de ellas ya han podido regresar a sus casas, según ha informado la directora de Protección Civil.

MEDIOS EUROPEOS

Además de los medios estatales y autonómicos, medios de ocho países europeos operan en los distintos incendios bajo la coordinación de la Dirección General de Protección Civil y Emergencias.

En concreto, un equipo de bomberos de Alemania que actuó en Extremadura se traslada este sábado a Zamora y los helicópteros de la República Checa y Eslovaquia que se desplegaron en el incendio de Jarilla se han llevado a León.

Por otro lado, los dos aviones-cisterna de Italia que han trabajado en distintos puntos de Castilla y León retornan hoy a su país y 20 bomberos forestales procedentes de Grecia empiezan a operar en Asturias.

Mientras, mantienen su despliegue en los distintos incendios activos 2 helicópteros de Países Bajos y un equipo de bomberos franceses en León, un equipo de bomberos de Andorra en Asturias y bomberos de Finlandia y Rumanía en Galicia, junto a un contingente estonio que ya se encontraba en España realizando una misión de intercambio de buenas prácticas organizada por la UE durante la campaña de verano.