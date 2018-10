Barreda dice que no es "imprescindible" un almacén temporal centralizado y pide estudiar otras alternativas

Actualizado 27/01/2010 1:07:56 CET

MADRID, 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta de Castilla-La Mancha, José María Barreda, señaló esta noche que un Almacén Temporal Centralizado en España (ATC) no es "imprescindible" y abogó por estudiar otras "alternativas" para el almacenamiento de residuos nucleares.

"Hay quien hace negocio de esto y Enresa --Empresa Nacional de Residuos Radioactivos-- tal vez esté muy interesada en que haya un almacén centralizado", señaló.

En declaraciones a RNE recogidas por Europa Press, el presidente castellanomanchego defendió que actualmente los residuos nucleares "están controlados" y hay "absoluta tranquilidad y seguridad sobre los residuos". "A ver si en vez de facilitar las cosas las vamos a complicar", advirtió.

"Hay otras alternativas y se pueden estudiar también", indicó Barreda, que entre las mismas citó que se siga pagando a Francia para albergar los residuos que se producen en España y alegó que hay especialistas en centrales nucleares que defienden que "se puede seguir así durante mucho tiempo".

En cualquier caso, defendió que "con la ley en la mano" y como presidente de Castilla-La Mancha hará "todo lo posible" por evitar que el almacén de residuos se instale en Yebra (Guadalajara) y así se lo transmitirá nuevamente al presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, y al ministro de Industria, Miguel Sebastián.

"Como no tengo otros gorros y me debo a Castilla-La Mancha, voy a hacer lo posible por evitarlo --que se instale el ATC en Guadalajara--. Yo me debo a lo que me debo y no parece fácil que me vayan a convencer de lo contrario", incidió.

El compromiso de José Luis Rodríguez Zapatero de que el lugar donde se instalará el almacén de residuos nucleares se decidirá "con consenso", dijo, le da "seguridad" para decir que no será en Yebra porque, según alegó, sobre este punto "no hay consenso".

"Es un tema de Estado pero de Estado autonómico", argumentó, por lo que abogó por que se tenga en cuenta la opinión de la Junta en este tema. "Una instalación de este tipo tiene influencia supramunicipal", remarcó, por lo que la decisión de dónde se instala el ATC debe ser "consensuada" y "negociada".

Asimismo, recordó que "hay una ley orgánica que es el Estatuto de Castilla La Mancha" que reconoce competencias "muy importantes", entre otros temas, en relación con la producción, transporte y almacenamiento de energía, y que reconoce el control y la inspección del Gobierno regional sobre las instalaciones existentes. "¿Por qué vamos a tener que asumir nosotros esta carga si no hay consenso?", se preguntó Barreda. .