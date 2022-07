Bomberos forestales recogen más de 150.000 firmas en menos de un mes en apoyo a continuar su labor durante todo el año

Campañas de bomberos forestales - CHANGE.ORG

Carlos Martín Díaz, bombero forestal desde hace más de siete años, inició el pasado 21 de junio una recogida de firmas solicitando la continuidad del trabajo de los bomberos forestales durante todo el año para prevenir la propagación de nuevos incendios. En menos de un mes, ha logrado reunir más de 150.000 firmas, según informa la plataforma Change.org, donde lleva a cabo su iniciativa.

"En España los bomberos forestales seguimos teniendo contratos de tres o cuatro meses en verano y la falta de prevención está dejando calcinados nuestros bosques cada verano", lamenta Carlos Martín Díaz en su iniciativa.

"Contarlo es duro, pero verlo no te lo imaginas. La impotencia que se siente viendo un bosque negro y miles de animales atrapados es indescriptible y por eso necesitamos tu ayuda. Pido que los bomberos forestales tengamos continuidad y trabajemos al 100% los 365 días del año para evitar incendios. El coste económico de las brigadas sería infinitamente inferior al causado por uno solo de estos incendios", relata.

Además, critica "la inacción" de algunos gobiernos regionales y se dirige especialmente a la Junta de Castilla y León, comunidad donde desarrolla su trabajo. "Pido a la Junta de Castilla y León que contrate operativos durante todo el año y no solo durante los meses de verano. Si hay prevención, los incendios serán más pequeños y si hay personal suficiente seremos capaces de apagarlos rápido y evitar el desastre ecológico que estamos viviendo", afirma.

"Basta de excusas, nuestro monte no puede esperar. Durante muchos incendios he llegado a temer por mi vida, he visto a compañeros tener ataques de ansiedad, llorar y tragar humo hasta marearse. (...) No podemos seguir permitiendo este pisoteo de nuestros derechos que lo pagamos todos con más incendios y cada vez más salvajes y descontrolados", concluye su petición.

Esta iniciativa se suma a la puesta en marcha por el también bombero forestal José Manuel Alonso, que lleva desde marzo de 2018 reclamando que en todas las comunidades autónomas se aplique adecuadamente la categoría profesional de los bomberos forestales, así como la elaboración de un Estatuto a nivel nacional. Por el momento, la iniciativa ha recogido más de 270.0000 firmas.

"España está ardiendo y necesitamos más apoyo que nunca", escribía este pasado en una actualización que publicó en su petición. "Un compañero ha fallecido extinguiendo un incendio, intentó huir del fuego y no lo logró. Otros compañeros han tenido que ser desplazados de urgencia al hospital por intoxicación de humo... y si esto continúa quizás tengamos que ver en las noticias más personas heridas, abrasadas por las llamas intentando sobrevivir", denuncia.

Alonso explica en su recogida de firmas que "la categoría profesional de Bombero Forestal fue reconocida en 2011 pero muchas comunidades autónomas siguen sin aplicarla, con los riesgos y la precariedad que eso conlleva".

Por ello, en su campaña insiste en la necesidad de crear un Estatuto a nivel nacional para los bomberos forestales y reclama "que todas las CCAA que no están aplicando la categoría de bombero forestal, dejen de menospreciar el trabajo de tantos profesionales y nos asignen a todos los bomberos forestales la categoría que nos corresponde".