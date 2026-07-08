Bruselas amenaza con llevar a España ante el TJUE por no presentar última evaluación sobre conservación de hábitats

Archivo - La sede de la Comisión Europea en Bruselas. - Alicia Windzio/dpa - Archivo

BRUSELAS 8 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Comisión Europea ha amenazado este miércoles a España con llevarle ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) por no presentar en plazo la última evaluación sobre el estado de conservación de hábitats y especies, correspondiente al periodo 2019-2024 y que el Gobierno debería de haber remitido a más tardar en julio del pasado año.

La Directiva sobre hábitats exige a los Estados miembro que presenten informes de aplicación a la Comisión cada seis años en un formato acordado, con datos basados en el estado y las tendencias de las diferentes poblaciones y hábitats y en las principales presiones y amenazas que estos sufren.

Bruselas recalca que el informe ayuda a aplicar la legislación de la UE en materia de protección de la naturaleza al permitir detectar las necesidades de restauración más acuciantes y que contribuye también a un mayor desarrollo de las políticas.

La fecha límite para el ciclo de presentación de informes 2019-2024 era el 31 de julio de 2025 y Bruselas ya envió a España en enero de este año una carta de emplazamiento advirtiendo del retraso y del inicio de un procedimiento de infracción por ello.

El envío ahora de un dictamen motivado da paso a la segunda fase en el expediente de infracción, que da un plazo de dos meses a las autoridades nacionales para enmendar el incumplimiento y trasladar a Bruselas los cambios.

De no obtener una respuesta satisfactoria, la Comisión Europea podrá entonces iniciar la tercera fase del proceso, que implica denunciar al Estado miembro ante la justicia europea y reclamar para él una sanción financiera.