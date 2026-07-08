Bruselas expedienta a España por incumplir los objetivos de reciclado de residuos

Archivo - Bandera UE. - Alicia Windzio/dpa - Archivo

BRUSELAS 8 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Comisión Europea ha iniciado este miércoles un expediente sancionador contra 14 Estados miembro, entre ellos España, por no cumplir varios objetivos de reciclado de residuos comprometidos con la Unión Europea, una irregularidad constatada a partir de los últimos datos notificados por los propios países a Bruselas.

Según detalla el Ejecutivo comunitario en un comunicado, Bulgaria, República Checa, Alemania, Grecia, España, Croacia, Chipre, Hungría, Malta, Polonia, Portugal y Rumanía no han cumplido el objetivo del 50% de preparación para la reutilización y el reciclado de residuos municipales (como papel, metales, plástico y vidrio) que debía alcanzarse para 2020.

El envío de una carta de emplazamiento marca el inicio de un procedimiento de infracción que, en su primera fase, da al Gobierno un plazo de dos meses para enmendar la situación y presentar a los servicios comunitarios soluciones.

De no dar por buena la respuesta, Bruselas podría aún remitir un dictamen motivado a las autoridades nacionales que da algo más de tiempo para el diálogo antes de sopesar elevar el caso ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

Además, la Directiva sobre los residuos también establece objetivos jurídicamente vinculantes relativos a la preparación para la reutilización y el reciclado de residuos municipales y ahí Bruselas también detecta incumplidores en varios países, incluido España, respecto a las cifras comprometidas para los años 2020, 2021, 2022 y 2023.

En concreto, la Comisión ya envió en julio de 2024 cartas de emplazamiento tanto a España como a Bulgaria, República Checa, Grecia, Croacia, Chipre, Hungría, Malta, Polonia, Portugal y Rumanía por ello; sin que desde entonces hayan tomado las medidas necesarias para alcanzar los objetivos comprometidos.

Por ello, Bruselas decide ahora dar el segundo paso en el procedimiento, mediante el envío de un dictamen motivado, que es el paso previo antes de denunciar a estos países ante el TJUE si no se ponen al día.