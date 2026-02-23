Bruselas lanza una consulta para diseñar la primera estrategia europea para las zonas costeras

Archivo - Olas en una playa de Santander, a 20 de octubre de 2023, en Santander, Cantabria (España). - Juanma Serrano - Europa Press - Archivo

BRUSELAS, 23 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Comisión Europea ha abierto este lunes una consulta pública de cuatro semanas para preparar la primera estrategia específica de la Unión Europea para las comunidades costeras, con el objetivo de afrontar problemas como el aumento del nivel del mar, la erosión, la pérdida de biodiversidad o la presión del turismo masivo en estas zonas.

La iniciativa, abierta hasta el 23 de marzo, invita a ciudadanos, empresas, autoridades locales y regionales, organizaciones sociales y expertos a aportar propuestas para definir las prioridades de una estrategia que, según señala el Ejecutivo comunitario, también buscará impulsar la economía azul, reforzar la resiliencia climática y mejorar la calidad de vida en las costas europeas.

El objetivo es definir las prioridades políticas de la futura estrategia, evaluar si las medidas europeas actuales están funcionando y estudiar nuevas soluciones que impulsen la economía local, protejan el medio ambiente y mejoren la calidad de vida en estas zonas.

La Comisión quiere que la estrategia ayude a aprovechar mejor el potencial de la llamada economía azul --actividades vinculadas al mar como la pesca, el turismo o el transporte marítimo-- mediante la innovación, la descarbonización y el relevo generacional, además de mejorar la conectividad de estos territorios.

Al mismo tiempo, el plan deberá reforzar la capacidad de adaptación frente a amenazas como el aumento del nivel del mar, la erosión costera o la pérdida de biodiversidad.

Bruselas también quiere abordar retos sociales como la falta de vivienda, la presión del turismo masivo o la despoblación, con el fin de garantizar el acceso a servicios básicos y preservar el patrimonio cultural de las zonas costeras.

La Comisión ha destacado la importancia de contar con una participación amplia para que la estrategia final responda a las necesidades reales de las comunidades costeras en toda la Unión Europea.