Bruselas propone 149 millones para ayudar a España a recuperarse de las inundaciones de principios de año

Archivo - Inundaciones provocadas por el desbordamiento del río Alagón en Coria, a 6 de febrero de 2026, en Coria, Cáceres, Extremadura (España). - Carlos Criado - Europa Press - Archivo

BRUSELAS, 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Comisión Europea ha propuesto este jueves movilizar 149 millones de euros del Fondo de Solidaridad de la Unión Europea para ayudar a España a hacer frente a los daños provocados por las fuertes tormentas e inundaciones que afectaron especialmente a Andalucía y Extremadura entre enero y febrero de este año, una ayuda que deberá recibir todavía el visto bueno del Parlamento Europeo y del Consejo.

El Ejecutivo comunitario ha explicado en un comunicado que la partida permitirá financiar "operaciones esenciales de emergencia y recuperación" después de que el temporal obligara a realizar evacuaciones y cerrar carreteras y alterara durante periodos prolongados el funcionamiento de suministros y comunicaciones.

En concreto, el apoyo europeo podrá emplearse en reparar las redes de energía, agua, saneamiento, telecomunicaciones y transporte, así como en recuperar los servicios sanitarios y educativos cuando corresponda, además de sufragar labores de limpieza, alojamiento temporal y rescate y actuaciones de prevención y protección del patrimonio cultural.

España ya recibió un anticipo de 37,26 millones de euros del Fondo de Solidaridad, solicitado por las autoridades españolas y concedido por el Ejecutivo comunitario con arreglo a los criterios establecidos en la legislación comunitaria.

489 MILLONES PARA CUATRO PAÍSES

Los 149 millones previstos forman parte de un paquete total de 489 millones de euros para los cuatro países afectados por los fenómenos meteorológicos extremos registrados a principios de año del que Portugal recibirá 261 millones, Italia 74,8 millones y Malta 3,72 millones.

La movilización responde así a las solicitudes presentadas por los respectivos gobiernos tras las tormentas e inundaciones que golpearon la península ibérica y el paso de la borrasca Harry por Italia y Malta, que dejaron 18 fallecidos, inundaciones y deslizamientos de tierra en Portugal, afectaron a zonas costeras y fluviales de Sicilia, Calabria y Cerdeña y provocaron en Malta y Gozo fuertes vientos y lluvias, una subida del nivel del mar y un intenso oleaje.

Al igual que las autoridades españolas, Portugal y Malta solicitaron pagos por adelantado y ya han recibido 65,37 millones y 931.014 euros, respectivamente, por lo que una vez descontados los anticipos quedan pendientes de desembolso 385,6 millones para el conjunto de los cuatro beneficiarios.