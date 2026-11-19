Cinta transportadora gestión de RAEE. - RECYCLIA

MADRID, 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

Cada tonelada de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE) contiene una media de 100 kilos de materias primas fundamentales para la Unión Europea, un conjunto de 34 materiales estratégicos clave para sectores como las energías renovables, la movilidad eléctrica, la digitalización o la defensa.

Así se desprende del 'VII Informe Anual de Recyclia sobre tendencias en la industria del reciclaje de RAEE y pilas en España', que analiza el potencial de estos residuos como fuente de recursos para reducir la dependencia exterior de la industria comunitaria.

Según el estudio, la concentración de estas materias varía según el tipo de aparato. Las lámparas acumulan la mayor proporción, con 321 kilos por tonelada (más del triple de la media), seguidas de los paneles fotovoltaicos (147 kilos), los pequeños aparatos (140 kilos) y los grandes electrodomésticos (57 kilos). Entre los materiales con mayor potencial de recuperación destacan el cobre, el aluminio y el neodimio.

El informe subraya la relevancia de este aprovechamiento ante la dependencia europea de suministros concentrados en pocos países que detalla el informe. Así, China aporta el 97% del magnesio y el 71% del galio; Turquía, el 99% del boro; y Chile, el 79% del litio. En el caso de España, la dependencia exterior de otros metales no férreos alcanzó el 85% en 2024 (19 puntos porcentuales más que en 2022), mientras que en el níquel es total.

No obstante, Recyclia advierte de los retos técnicos, financieros y de rentabilidad que afronta el sector y señala que los objetivos actuales de reciclaje de RAEE se fijan por peso sin distinguir entre materiales, lo que puede limitar la recuperación de aquellos de mayor valor estratégico.

Por otro lado, el estudio indica que la industria del reciclaje de RAEE y pilas generó en 2025 un valor añadido bruto (VAB) de 1.415 millones de euros en España -520 millones de forma directa-, aportó 230 millones a las arcas públicas y contribuyó al mantenimiento de unos 24.500 empleos equivalentes a jornada completa, de los cuales 8.695 fueron directos.

Asimismo, detalla que en 2025 se comercializaron en España 1.667.100 toneladas de aparatos eléctricos y electrónicos, un 5,6% menos que el año anterior debido principalmente al descenso de los grandes paneles fotovoltaicos. En cuanto a la recogida, en 2023 (último dato disponible) se gestionaron en el país 448.200 toneladas de RAEE, un 7,7% más, superando el crecimiento del 4,4% registrado en el conjunto de la UE.

EL RETO DE LAS BATERÍAS ELÉCTRICAS Y LA 'BLACK MASS'

El estudio pone el foco en el reciclaje de baterías de vehículos eléctricos ya que el parque español de turismos eléctricos superó las 642.100 unidades en 2025 (un 53,9% más) y podría rebasar los 3,1 millones en 2030, lo que elevaría las bajas anuales de estos vehículos desde las 11.900 registradas en 2025 hasta cerca de 75.700 al final de la década.

Además, añade que, aunque la UE cuenta con una capacidad de reciclaje superior a las 300.000 toneladas anuales, el estudio alerta de las limitaciones para refinar la denominada 'black mass' -fracción que concentra litio, cobalto o níquel-, un cuello de botella crítico ante la prohibición prevista a partir de diciembre de 2026 de exportar este compuesto fuera de la OCDE. En este punto, recuerda que el Reglamento europeo de baterías exigirá para finales de 2027 recuperar al menos el 90% del cobalto, cobre y níquel, y el 50% del litio.