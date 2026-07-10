Costa y Von der Leyen expresan tristeza y apoyo a España y equipos emergencia por la tragedia en Los Gallardos

Dos bomberos trabajan para extinguir el fuego en un incendio forestal, a 10 de julio de 2026, en Los Gallardos, Almería, Andalucía (España). E - Plan Infoca

BRUSELAS 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Consejo Europeo, António Costa, y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, han expresado este viernes su tristeza y apoyo a España y a los "valientes" equipos de emergencia que hacen frente al incendio forestal en Los Gallardos, en Almería, en donde al menos once personas han perdido la vida y otras ocho han resultado heridas.

"Me entristecen las noticias que llegan de Almería y de otras regiones de España", ha escrito la jefa del Ejecutivo comunitario en un mensaje en español compartido en sus redes sociales.

"Nuestros pensamientos están con las víctimas de estos incendios forestales y con sus familias. Todo nuestro apoyo a España y a los valientes bomberos y socorristas que están haciendo frente a esta emergencia", ha añadido.

Asimismo, Von der Leyen ha indicado que está "siguiendo de cerca" la situación en España y en otros países de la UE que también están sufriendo graves incendios y que, en este contexto, su Ejecutivo permanece "en contacto" con las autoridades competentes.

También con un mensaje en español compartido en redes sociales, Costa ha trasladado sus condolencias a las familias y allegados de las víctimas de los "trágicos incendios" y apuntado que los "fenómenos meteorológicos extremos y los devastadores incendios forestales están afectando a millones de personas en toda Europa".

"Estos acontecimientos ejercen una enorme presión sobre los servicios de emergencia y los sistemas sanitarios. La Unión Europea seguirá apoyando a sus Estados miembro reforzando la prevención y la preparación, invirtiendo en resiliencia y garantizando que nuestra respuesta colectiva ante las emergencias climáticas sea rápida, coordinada y eficaz", ha indicado el ex primer ministro portugués.

Costa también ha querido expresar su "más profundo agradecimiento" a los equipos de emergencia que trabajan "incansablemente" para contener los incendios y llevar a cabo las labores de rescate, así como a los Estados miembro que demuestran la "solidaridad europea apoyándose mutuamente" a través del Mecanismo de Protección Civil de la Unión Europea.