CSIF exige "mecanismos claros" para acreditar a los bomberos forestales en las empresas y poder adelantar la jubilación

Archivo - Bomberos forestales de la Generalitat valenciana durante una manifestación contra los recortes, en una marcha hasta el Palau de la Generalitat. - Rober Solsona - Europa Press - Archivo

MADRID, 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha valorado positivamente la aprobación del Real Decreto de coeficientes reductores que permitirá rebajar la edad de jubilación de los bomberos forestales y que entra hoy en vigor, aunque ha reclamado "mecanismos claros que garanticen que este personal esté debidamente acreditado en las empresas y que estas lo comuniquen a la Seguridad Social para hacer efectivo este derecho".

El sindicato, ha advertido, de que "a partir de ahora, se seguirán exigiendo mejoras de las condiciones laborales de este colectivo de profesionales, mediante el desarrollo de la ley de bomberos forestales". Y, en concreto, exigen la evaluación y el reconocimiento de enfermedades profesionales, un reglamento específico de prevención de riesgos laborales y la modificación sobre las jornadas especiales de trabajo para adaptar el tiempo a las labores de extinción de incendios forestales.

Por otra parte, CSIF ha denunciado la situación vivida ese verano y las consecuencias que sufren los bomberos forestales y agentes medioambientales expuestos a situaciones donde peligra su seguridad, poblaciones desalojadas y la pérdida de vidas humanas que se podían haber evitado.

Por este motivo, desde CSIF reclaman un pacto de Estado o "una normativa que obligue de forma clara a las comunidades autónomas para dotar de medios suficientes a los operativos 100% públicos, durante todo el año y bien dimensionados, así como y medidas de prevención para evitar que se vuelva a vivir un desastre como el de este verano".

Para el sindicato, resulta necesario "determinar unos criterios objetivos en base a la superficie forestal o el número de incendios, para fijar unos medios materiales y humanos mínimos con los que han de contar los operativos de prevención y extinción de incendios de las comunidades autónomas para que dejen de existir casos recurrentes en los que todo se fía al refuerzo del MITECO o la ayuda de otras comunidades autónomas e incluso de otros países".