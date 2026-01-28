CSN contratará un sistema de gestión dosimétrica para personal de intervención en emergencias nucleares y radiológicas

Sistema de gestión dosimétrica - CSN

MADRID, 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Pleno del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) ha informado favorablemente la contratación de un nuevo sistema de gestión dosimétrica destinado al control de la dosis recibida por el personal de intervención en emergencias nucleares y radiológicas.

El proceso de contratación del sistema se llevará a cabo mediante procedimiento abierto sujeto a la regulación armonizada y su importe máximo de licitación será de 3 millones de euros (IVA incluido).

El sistema incluye una dotación de 3.000 dosímetros de lectura directa (DLD) y se completa con todos los accesorios, periféricos y programas informáticos necesarios para configurar los dispositivos y gestionar el registro y seguimiento de las entradas y salidas dosimétricas del personal sobre el terreno. También contempla el envío telemático de dicha información a una base de datos centralizada para su análisis.

En España, el seguimiento de la dosis recibida por el personal de intervención en sus actuaciones de respuesta a emergencias nucleares y radiológicas, se lleva a cabo mediante el sistema Dosi-app.

Este sistema, que fue reconocido como una buena práctica por la misión de seguimiento del Sistema Integrado de Revisión Reguladora (IRRS, por sus siglas en inglés) del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), se verá reforzado cuando se implemente el nuevo sistema dosimétrico objeto de esta contratación.

Por otro lado, el CSN ha informado sobre una de las alegaciones efectuadas al proyecto de urbanización del sector PA-4 Palomares, en el término municipal de Cuevas del Almanzora (Almería) a solicitud de la Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía. Dicho informe no modifica las condiciones de protección radiológica del proyecto de urbanización de dicho sector que fueron informadas favorablemente por el Pleno del CSN en octubre de 2024.