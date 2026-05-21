Deficiencias de regulación y problemas del sector, entre los riesgos para los pilotos en la lucha contra los incendios

Archivo - Agentes de los Equipos de Intervención y Refuerzo en Incendios Forestales (EIRIF) del Gobierno de Canarias intervienen en el incendio de La Palma, a 17 de julio de 2023, en La Palma, Canarias (España). - Europa Press - Archivo

MADRID 21 May. (EUROPA PRESS) -

El Colegio Oficial de Pilotos de la Aviación Comercial (COPAC) ha alertado sobre el aumento de los riesgos a los que se enfrentan los pilotos de lucha contra incendios de cara a la campaña estival de 2026, en alusión a "las deficiencias y carencias de la regulación", así como a "los problemas estructurales del sector".

Como alertan en un comunicado, las previsiones para este verano presentan un alto nivel de peligro de incendios pero los pilotos que estarán al frente de las operaciones aéreas de extinción "lo harán bajo condiciones menos seguras, aumentando el nivel de riesgo y de posible siniestralidad".

En un comunicado, el COPAC recuerda que la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA) ha presentado una modificación de la normativa que regula los tiempos de actividad y descanso de las tripulaciones (Flight Time Limitations, FTL, en sus siglas en inglés) que permite extensiones de actividad sin descanso intermedio de hasta 20 días consecutivos, así como reducciones del tiempo mínimo de descanso o no computar el 50% de las horas de actividad de las tripulaciones, entre otras cuestiones, "factores que inciden negativamente sobre la fatiga y las condiciones de seguridad de los profesionales".

A esta propuesta de la normativa, el COPAC añade que se suma la falta de personal de vuelo para asumir el despliegue de medios aéreos que se activa cada campaña. Por esta razón, recuerda que en las campañas de 2023 y 2025, una vez que los pilotos llegaron al límite de horas de vuelo que permite la norma, se aprobaron exenciones para poder aumentar dichas horas, "excediendo los límites de actividad bajo la aceptación y responsabilidad del piloto".

Por otro lado, también indica que recientemente el Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico ha publicado un Real Decreto sobre medidas de coordinación instrumental para la prevención, vigilancia y extinción de los incendios forestales. A juicio del colegio profesional, existe una "falta de criterio técnico aeronáutico y desconocimiento sobre aspectos operacionales, con un claro impacto en la seguridad de los vuelos y en la eficiencia y eficacia de las operaciones de extinción".

Para el COPAC, "los aspectos más críticos de este Real Decreto son la indefinición en la competencia de puestos y funciones clave, como el coordinador de medios aéreos, y el establecimiento de indicativos de radio con una visión más administrativa que aeronáutica", lo que, precisa, "dificulta la identificación rápida de las aeronaves en un entorno operacional complejo e imprevisible, y aumenta el nivel de estrés de las tripulaciones durante la coordinación aérea".

Así, el COPAC cuestiona que los cambios normativos "se aprueben sin tener en cuenta el criterio y conocimiento de los profesionales y priorizando aspectos administrativos o empresariales en detrimento de la seguridad de las tripulaciones".

"Establecer límites de actividad en 20 días continuados sin descanso intermedio implica un grave riesgo para la seguridad de las operaciones, además de una falta de respeto hacia los pilotos de lucha contra incendios que prestan un servicio público, y refleja que la autoridad aeronáutica no vela por la salud e integridad de las tripulaciones", lamenta el decano del COPAC, Carlos San José.

El COPAC también alude a problemas estructurales y menciona la falta de pilotos y de relevo generacional. En este sentido, indica que actualmente más del 50% de los pilotos de extinción de incendios tienen 50 o más años y alerta de que en una década la mayoría ya no ejercerá, mientras que la incorporación de nuevos pilotos a esta actividad es muy escasa, pues solo el 3% tiene menos de 35 años.

Por todo ello, el COPAC ve "imprescindible" mejorar las condiciones profesionales de los pilotos, "poniendo fin a la temporalidad, dando estabilidad a sus programaciones de actividad y descanso, mejorando la planificación de los operadores o acondicionando adecuadamente las áreas de descanso en las bases".