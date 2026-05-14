El Día Internacional de la Fascinación por las Plantas y los Museos se celebran en el Real Jardín Botánico-CSIC

Divulgación científica y arte para celebrar el Día Internacional de la Fascinación por las Plantas y los Museos en el Real Jardín Botánico-CSIC - REAL JARDÍN BOTÁNICO-CSIC

MADRID, 14 May. (EUROPA PRESS) -

El Real Jardín Botánico (RJB) del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) celebra por partida doble el Día Internacional de la Fascinación por las Plantas y el Día Mundial de los Museos, dos efemérides que se conmemoran conjuntamente el próximo 18 de mayo, organizando desde la Unidad de Cultura Científica (UCC) cuatro actividades que unen divulgación científica con arte, como ha dado a conocer la institución.

En el caso del Día Internacional de la Fascinación por las plantas, promovido por la European Plant Science Organisation (EPSO), se celebra para recordar la importancia que tiene la investigación de las plantas para la sociedad. Este mismo día se celebra el Día Internacional de los Museos para concienciar a las personas acerca de la relevancia de los museos como medio para el intercambio cultural y que también conmemora el RJB como museo vivo.

La primera de estas actividades se ha organizado en la víspera de las efemérides, el 17 de mayo, con la organización del taller 'La biodiversidad de tu menú' en el que se propondrá a los participantes la elaboración de una carta con los alimentos más aconsejables de la cocina para crear un menú diverso.

El taller será impartido por Inés Álvarez, botánica y científica titular del RJB-CSIC, especialista es Sistemática y evolución de angiospermas, y en Biología de la reproducción y conservación. Forma parte del equipo investigador sobre el Efecto en la eficacia biológica de compartir polinizadores entre familias de plantas de Moricandia moricandioides (Brassicaceae) en la Universidad Rey Juan Carlos, y es docente de Botánica en el Máster Biodiversidad en Áreas Tropicales y su Conservación de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo. En el taller colabora el equipo educativo del Real Jardín Botánico.

El lunes 18 de mayo tendrá lugar la visita guiada 'Conociendo algunas plantas ibéricas: la unión natural de España y Portugal' que conducirán conjuntamente Irene Masa y Alejandro Alonso, para invitar a los participantes a recorrer el Jardín Botánico para conocer la flora más representativa de la península ibérica a través de su historia, usos y propiedades.

Irene Masa Iranzo es investigadora postdoctoral de la UAM-RJB (CSIC), graduada en Biología por la Universidad Autónoma de Madrid y Máster Universitario en Biodiversidad en Áreas Tropicales y su Conservación por la Universidad Internacional Menéndez Pelayo-CSIC. Mientras, Alejandro Alonso Hernández es investigador predoctoral de la UAM-RJB (CSIC), graduado en Ciencias Ambientales por la Universidad Autónoma de Madrid y Máster Universitario de Técnicas de Conservación de la Biodiversidad y Ecología por la Universidad Rey Juan Carlos.

Ambos investigadores pertenecen al grupo de investigación Biología evolutiva de plantas: patrones, procesos y mecanismos (PEBG) en el RJB-CSIC formando parte del equipo de investigación que lidera el científico del Real Jardín Botánico Mario Fernández-Mazuecos.

GUÍA VISUAL DE ABEJAS SILVESTRES Y OTROS POLINIZADORES

Por otro lado, en el marco del ciclo 'El jardín escrito', el miércoles 20 se presenta en la Biblioteca RJB la Guía visual de abejas silvestres y otros polinizadores del Real Jardín Botánico-CSIC y zonas verdes de Madrid, publicación realizada desde el Real Jardín Botánico como resultado del proyecto del mismo título que tiene el apoyo de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT) del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades y está editada por editorial CSIC.

La presentación contará con la participación de Javier Martín y José Ignacio Pascual, naturalistas y fotógrafos autores de la mayoría de las imágenes del libro; Inés Jiménez Fernández, entomóloga; y Clara Vignolo, coordinadora de la publicación. Al término de la presentación se ha organizado una visita-taller por el Jardín para observar polinizadores.

Por último, el jueves 21 tendrá lugar el taller 'Arte y mujeres en la botánica' para dar a conocer a algunas mujeres científicas que contribuyeron a ampliar el conocimiento de la historia natural a través de sus estudios e ilustraciones, y descubrir algunas técnicas para ilustrar las plantas. Los participantes trabajarán la observación, así como el manejo del trazo para conocer las diferentes partes de la planta al natural.

Laura González Hernández, bióloga e ilustradora científica botánica será la encargada de realizar el taller. Formada en la Universidad Autónoma de Madrid, es técnica de conservación de colecciones en el Herbario MA (Real Jardín Botánico de Madrid - CSIC).

Las cuatro actividades son gratuitas, aunque a excepción de la presentación de la Guía, cuyo aforo es limitado, precisan de reserva previa a través de la web. El RJB contactará con las personas inscritas para comunicarles si disponen o no de plaza, detalla la institución.