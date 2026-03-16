Ecologistas presenta una guía con 30 experiencias exitosas de ganadería "respetuosa con el entorno"

Archivo - Gallinas en gallineros en A Mariña, a 9 de noviembre de 2025, en A Mariña, Lugo, Galicia (España). Se trata de explotaciones avícolas de los concellos de Barreiros, Ribadeo y A Pontenova. - Carlos Castro - Europa Press - Archivo

MADRID 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

Ecologistas en Acción ha presentado este lunes 'La ganadería del futuro, aquí y ahora', una guía con 30 experiencias exitosas de ganadería "respetuosa con el entorno y las personas" para inspirar a otras personas ganaderas, informar a la ciudadanía, orientar a las administraciones públicas y "facilitar el vínculo entre consumidoras y consumidores con proyectos responsables".

El texto incluye ejemplos como el de Pasturabosc (Gaüses, Girona), un proyecto de pastoreo de cabras en paisajes en los que contribuyen a la prevención de incendios. De acuerdo con la ONG, en él se produce leche ecológica y quesos artesanos, que se vende de forma directa y en puntos de venta locales.

A su vez, también menciona a Pajaretillo (San José del Valle, Cádiz), una finca de 475 hectáreas (ha) de ganadería extensiva ecológica que gestiona un rebaño de vacas nodrizas sin fertilizantes ni piensos externos. Según la organización, en ella se lleva a cabo un manejo regenerativo que mejora la fertilidad de la tierra. Además, sus productos se comercializan mediante venta directa.

Tal y como explica, La Jara (Arafo, Tenerife) constituye una finca "pionera" en la producción ecológica en Canarias. Está liderada por una mujer que pastorea cabras y ovejas de razas autóctonas y que además cría pollos y gallinas al aire libre. Tal y como indica Ecologistas en Acción, en ella se realiza un manejo regenerativo del paisaje y se fomenta la soberanía alimentaria en la isla.

Asimismo, hace referencia a Ecofes (Aínsa, Huesca), donde se lleva a cabo una ganadería ecológica de vacuno de raza Pirenaica, adaptada al clima y pastos del Pirineo. Al igual que Pajaretillo, realizan venta directa a las personas consumidoras. La ONG también menciona Las Lucías (Navatrasierra, Cáceres), una granja familiar agroecológica de ovejas, cabras, vacas y aves de corral, criados en libertad, en un proyecto que "fomenta la biodiversidad y la educación ambiental".

Asimismo, también resalta el caso de Casa da Fonte (Mañente, Lugo), una granja de ganadería extensiva y ecológica de vacas, cerdos, pollos y gallinas, que "favorecen suelos y pastos, conectan con la vida rural tradicional y la regeneración ambiental". Con estas experiencias, que también pueden ser consultadas a través de un mapa 'online' interactivo, la organización no pretende hacer unlistado completo de experiencias, sino "una selección que busca el equilibrio en cuanto modelos de manejo, territorios y composición social".

En sus páginas expone las historias concretas de ganaderos "que cuidan el monte mientras pastorean, que recuperan razas autóctonas, que venden directamente a su comunidad, que se organizan en redes y cooperativas, que entienden su labor no como una mera actividad económica sino como un servicio ecosocial". "(Estas) personas que han elegido un camino más complejo, pero profundamente coherente", ha destacado el portavoz de la organización, Nacho Escartín.

Con esta publicación, Ecologistas en Acción ha indicado que la transformación del sistema agroalimentario no es solo un reto técnico sino "un proyecto político, cultural y comunitario". "Requiere recursos y voluntad, pero también reconocer que la transición ya está ocurriendo. En pueblos y territorios diversos, hay personas que sostienen día a día un modelo basado en la justicia social, la salud de los ecosistemas y el bienestar animal", ha añadido Escartín.