Ecologistas y WWF piden al Consejo de Europa que exija a España medidas contra la "preocupante" situación de Doñana

Publicado 24/07/2019 19:48:33 CET

MADRID, 24 Jul. (EUROPA PRESS) -

Representantes de Ecologistas en Acción y de WWF han denunciado este miércoles a una delegación del Consejo de Europa la grave y "preocupante" situación en la que se encuentra el Parque Nacional de Doñana y piden a la institución que exija a España medidas reales para revertir la situación, así como garantías de cumplimiento.

Este miércoles y jueves una misión del Consejo de Europa está en Doñana recabando información de cara a la renovación o no en 2020 del Diploma Europeo para las Áreas Protegidas que emitió por diez años en 2010 con la condición de que España cumpliera varias recomendaciones y condiciones.

Sin embargo, las dos ONG consideran que España ha incumplido y este miércoles le han trasladado a la delegación las "graves amenazas" que sufre el entorno de Doñana que fundamentalmente son la sobreexplotación de sus acuíferos, la degradación de las marismas, la disminución de los caudales de agua, o como novedades tras 2010 la reapertura de la mina de Aznalcollar, el almacén permanente de gas, proyectos de urbanización en la ribera del Gudalquivir o el trasvase de agua al Guadalquivir.

Así, el representante de WWF en Doñana Juanjo Carmona ha explicado a Europa Press que en la reunión conjunta con Ecologistas, le han expuesto al Consejo un informe en el que analizan la grave situación actual de Doñana en base al informe de evaluación que en 2010 del Consejo de Europa.

"Nos hemos centrado en la cuestión central del agua, que consideramos que los organismos internacionales deben pedirle a España más seriedad y soluciones al problema", ha manifestado Carmona que, en su opinión, "no puede ser" que desde 2005 distintos organismo pidan una solución a los problemas relacionados con el agua en Doñana y España siga sin cumplir "bastantes años después".

Asimismo, han alertado a la misión europea que "la cosa no va mal, sino que ha ido a mucho peor desde entonces" y han insistido a los delegados que no se trata de datos de las ONG, sino de datos oficiales, públicos y actuaciones públicas, como el hecho de que se ha ya declarado masa de agua sobrexplotada al acuífero de Doñana y que "la solución sea un trasvase, una medida excepcional".

Por ello, Carmona cree que ni la administración ni los organismos internacionales pueden considerar un "éxito" el trasvase o la sobrexplotación del acuífero y seguir sin tomar otra serie de medidas para evitar la constante degradación del entorno. "No es normal", ha apostillado.

En todo caso, el portavoz de WWF no quiere ni desea que a Doñana se le quite ningún reconocimiento internacional pero denuncia que no se puede estar prometiendo eternamente que se va a solucionar el problema sin que realmente se tomen medidas eficaces.

Tras reunirse con las ONG ambientales esta tarde la misión del Consejo de Europa mantiene un encuentro con Ayuntamientos, empresarios y usuarios de actividades tradicionales de Doñana para recabar información al respecto.

Carmona ha visto "bastante interesados" a los delegados que estudiarán "toda" la información pero ha destacado que les ha visto muy "impresionados" por el informe con propuestas que les han entregado Ecologistas en Acción y la propia WWF.

Finalmente, confían en que la misión emitirá un informe que entregará al Consejo de Ministros del Consejo de Europa una propuesta realista y que la renovación de la distinción, en caso de producirse en 2020, se otorgue por menor tiempo y con mayores exigencias de cumplimiento.

"España no está cumpliendo su compromiso con los organismos internacionales que velan por la protección de los tesoros naturales de nuestro planeta", sentenció este martes el secretario general de WWF, Juan Carlos del Olmo, que exige al Gobierno y a la Junta de Andalucía que dejen de ignorar las recomendaciones de estos organismos y asuman de una vez por todas" su responsabilidad para defender este enclave.

La ONG recuerda que en septiembre de 2010 el Consejo de Ministros del Consejo de Europa aprobó la renovación del Diploma Europeo para las Áreas Protegidas al Parque Nacional de Doñana hasta septiembre de 2020.

Como condición para su renovación, el Consejo estableció dos condiciones y siete recomendaciones que debían cumplirse por las autoridades españolas. Pero WWF denuncia que nueve años después los expertos del Consejo podrán comprobar este miércoles y jueves que España no ha cumplido ninguna de las dos condiciones y solamente ha logrado una de las recomendaciones.