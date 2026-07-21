Los embalses pierden 1.082 hm3 de agua en una semana y están ya al 73,4% de capacidad, 1,9 puntos menos que hace 7 días

Embalse. - EUROPA PRESS

MADRID 21 Jul. (EUROPA PRESS) -

La reserva hídrica española está al 73,4% de su capacidad total, por lo que los embalses almacenan actualmente 41.110 hectómetros cúbicos (hm3) de agua, lo que supone una disminución de 1.082 hm3 en la última semana (1,9 puntos menos de capacidad). Pese al descenso, la reserva se encuentra aún 16,7 puntos por encima de la media de hace diez años y 11,6 respecto a hace un año.

Según los últimos datos del Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico, recogidos por Europa Press, hay tres cuencas por encima del 80%, frente a las cuatro que había hace siete días: las cuencas internas de Cataluña (al 86,1%); las cuencas internas del País Vasco (al 85,7%); Guadalete-Barbate (82,3%).

Por debajo del 80% de su capacidad, se encuentran las cuencas del Cantábrico Oriental (75,3%); Cántabrico Occidental (75,5%); Miño-Sil (74,2%); Galicia Costa (65,2%); Duero (75,2%); Tajo (67,8%); Guadiana (78,4%); Tinto Odiel y Piedras (78,6%); Cuenca Mediterránea Andaluza (72,3%); Segura (56,4%); Júcar (60,8%); y Ebro (71,5%).

En la última semana, las precipitaciones han sido escasas en la vertiente Atlántica y prácticamente nulas en la vertiente Mediterránea. La máxima se ha producido en Santander con 11,8 mm (11,8 l/m2).