Un equipo de la UAM crea la mayor base de datos acústica de la alondra ricotí, especie amenazada en España

Macho de alondra ricotí cantando en plena temporada reproductora. - TEG-UAM / ADRIÁN BARRERO

MADRID, 14 Jul. (EUROPA PRESS) -

Un equipo internacional de investigación con participación de la Universidad Autónoma de Madrid (UAM) ha creado la mayor base de datos acústica anotada disponible hasta la fecha para la alondra ricotí (Chersophilus duponti), una especie esteparia amenazada cuya distribución europea se limita a España.

El recurso, publicado en la revista Scientific Data y disponible en acceso abierto, reúne más de 4.500 cantos y llamadas registrados en 20 poblaciones españolas y "permitirá estudiar la comunicación acústica" de la especie y el grado de aislamiento entre sus poblaciones, como ha explicado la UAM.

La investigación ha sido liderada por Cristian Pérez-Granados, del Centro Tecnológico Forestal de Cataluña (CTFC), y ha contado con la participación de Adrián Barrero y Juan Traba, del Grupo de Ecología Terrestre de la UAM y del Centro de Investigación en Biodiversidad y Cambio Global (CIBC-UAM), junto a especialistas de centros de investigación de España, Polonia, Reino Unido, Brasil y Alemania.

En concreto, la base de datos está formada por 4.297 cantos anotados de 191 machos, clasificados en 401 tipos de canto, y 795 reclamos anotados de 97 machos, agrupados en 80 tipos diferentes. Cada vocalización incluye información sobre el tipo de sonido, su duración, las frecuencias utilizadas y la localización geográfica de los individuos grabados.

Los datos se obtuvieron mediante protocolos estandarizados de grabación y clasificación en 20 poblaciones distribuidas por gran parte del área de presencia de la especie en España, con el objetivo de recoger la diversidad geográfica de sus vocalizaciones, ya que la alondra ricotí presenta "dialectos locales y variaciones" incluso entre grupos de individuos que habitan zonas próximas, según informa la Autónoma de Madrid.

Los análisis preliminares realizados por el equipo muestran que la similitud entre las vocalizaciones disminuye a medida que aumenta la distancia entre individuos y poblaciones. En esta línea, la UAM ha explicado que este patrón "confirma que las señales acústicas pueden aportar información valiosa sobre la conectividad entre poblaciones y el grado de aislamiento de una especie amenazada".

Según los autores, la base de datos servirá para impulsar nuevas investigaciones en ecología, comportamiento y conservación de aves, y podrá contribuir también al desarrollo de herramientas de inteligencia artificial para el reconocimiento automático de sonidos.

Hasta ahora, la mayoría de los estudios sobre vocalizaciones de aves se habían centrado en los cantos, mientras que otros sonidos, como los reclamos, habían recibido menos atención. Además, la UAM ha recordado que apenas existían conjuntos de datos que integraran de forma sistemática ambos tipos de vocalizaciones con anotaciones detalladas y comparables.

Asimismo, los autores del estudio han afirmado que a través del recurso, disponible en acceso abierto a través de la plataforma Zenodo, otros equipos podrán "estudiar cómo la fragmentación del hábitat, el aislamiento de las poblaciones o los cambios ambientales afectan a la comunicación acústica de las aves".