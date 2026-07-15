Un estudio analiza si el teletrabajo reduce o no las emisiones de carbono

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MADRID, 15 Jul. (EUROPA PRESS) -

El teletrabajo, como trabajar desde casa, en espacios de coworking o desde otros lugares alternativos, puede reducir las emisiones de carbono al eliminar los desplazamientos diarios, pero si no se tiene cuidado, este beneficio se verá contrarrestado por el coste de carbono del espacio de vivienda relacionado con el trabajo, según un estudio de la Universidad de Ciencias Aplicadas y Artes de Lucerna, Suiza, publicado en la revista de acceso abierto 'PLOS Climate'.

El teletrabajo se ha popularizado cada vez más en los últimos años y suele considerarse una forma de reducir las emisiones de carbono al disminuir los desplazamientos de los trabajadores. Sin embargo, también se ha sugerido que estos beneficios podrían verse contrarrestados por un mayor consumo de servicios públicos en el espacio de trabajo en el hogar.

En este estudio, los autores utilizaron una encuesta para recopilar datos y estimar el coste de carbono de los patrones de desplazamiento, el uso de la oficina en casa y el uso de las tecnologías de la información y la comunicación entre los teletrabajadores.

La encuesta estuvo disponible en línea para participantes suizos a finales de 2024 y recibió más de 1.000 respuestas de personas que habían teletrabajado durante el mes anterior. Los cálculos del equipo mostraron que, como se esperaba, quienes teletrabajaban con mayor frecuencia generaban menos emisiones derivadas de los desplazamientos, pero que esta mejora se veía contrarrestada en gran medida por el aumento del coste de carbono asociado al uso de la vivienda y la tecnología relacionadas con el trabajo, especialmente cuando los teletrabajadores utilizaban un espacio de oficina en casa independiente. Por lo tanto, el teletrabajo no tuvo un efecto positivo general constante en las emisiones laborales.

Estos resultados demuestran que el teletrabajo no reduce automáticamente las emisiones de carbono, y que las empresas y los particulares que deseen reducir su huella de carbono deberían tener en cuenta otras medidas, como espacios de trabajo en casa más compactos o espacios de trabajo remotos compartidos. Los autores señalan que estos resultados ofrecen una visión general inicial, pero se basan en estimaciones de emisiones simplificadas y carecen de un grupo de control de personas que no teletrabajan. Concluyen que los estudios futuros deberían ampliar los datos para identificar las opciones más respetuosas con el medio ambiente y con los trabajadores.

Los autores añaden: "Entre los teletrabajadores, un mayor número de días de teletrabajo y disponer de una oficina en casa independiente se asocian positivamente con las emisiones de CO2 equivalente relacionadas con el espacio habitable y las tecnologías de la información y la comunicación".