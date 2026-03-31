Un estudio del CSIC muestra que plantas similares pueden evolucionar de forma muy distinta ante el cambio climático

Reproducción artística de una Arabidopsis Thaliana. - CSIC

MADRID, 31 Mar. (EUROPA PRESS) -

Un estudio internacional con participación del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) ha detectado que poblaciones similares de plantas pueden evolucionar de forma "muy distinta" ante el cambio climático, según recoge el trabajo publicado en la revista 'Science'.

La investigación concluye que, aunque la evolución tiende a seguir patrones "parcialmente predecibles en condiciones climáticas parecidas", las plantas siguen dinámicas adaptativas distintas cuando se enfrentan a climas diferentes a los de su origen, como ha explicado el CSIC.

El estudio ha empleado más de 70.000 individuos de variantes genéticas distintas de la planta silvestre Arabidopsis thaliana, sembrados en 360 parcelas distribuidas por 30 localidades de Europa Occidental, el Mediterráneo, Oriente Medio y Norteamérica, con climas alpinos o desérticos, entre otros.

Los equipos científicos plantaron y siguieron simultáneamente estas parcelas durante cinco años, permitiendo que las plantas evolucionaran sin intervención, salvo para eliminar la competencia de otras especies. El experimento ha permitido identificar variantes genéticas asociadas con una adaptación exitosa a diferentes contextos ambientales, así como las condiciones bajo las cuales la presión climática supera la capacidad evolutiva de las poblaciones y las conduce a la extinción.

"Los datos sobre la velocidad de la evolución, junto con los cambios genéticos que acompañan a dicha evolución, son fundamentales para crear modelos que ayuden a identificar qué plantas y animales están en riesgo a medida que sus entornos cambian a su alrededor", ha señalado el autor principal del trabajo, Moisés Expósito-Alonso, investigador y profesor en la Universidad de California, Berkeley.

Según el CSIC, las plantas "van a seguir viéndose afectadas por los cambios en los climas locales, por lo que es imprescindible idear algún tipo de estrategia para comprender sus posibilidades reales de adaptación climática, por sí mismas o mediante ayudas a la adaptación".

La investigación parte de una red de científicos colaboradores creada específicamente para superar las limitaciones de estudios anteriores, que hasta la fecha habían consistido en experimentos únicos realizados por grupos de investigación aislados, como ha explicado el CSIC.

En el estudio han participado investigadores de varias instituciones españolas, entre ellas el Centro Nacional de Biotecnología (CNB-CSIC), la Estación Biológica de Doñana (EBD-CSIC), el Instituto Mediterráneo de Estudios Avanzados (IMEDEA CSIC-UIB), el Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals (CREAF), la Universidad de Granada, la Universidad de Sevilla, la Universidad Rey Juan Carlos y el Grupo Tragsatec.