La Eurocámara aprueba tramitar de urgencia la propuesta para simplificar la ley de deforestación

BRUSELAS, 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Parlamento Europeo ha dado luz verde este jueves a tramitar de urgencia la nueva propuesta de la Comisión Europea para simplificar algunos aspectos de la ley de deforestación para dar más flexibilidad a los operadores primarios micro y pequeños de países de bajo riesgo.

En concreto, los eurodiputados han aprobado acelerar la tramitación de una nueva propuesta de la Comisión Europea que incluye la posibilidad de reducir las obligaciones para los operadores primarios micro y pequeños de países de bajo riesgo, así como para operadores y comerciantes que comercialicen estos productos una vez introducidos en el mercado de la UE.

De esta forma los eurodiputados votarán el contenido del expediente durante la sesión plenaria del 24 al 27 de noviembre en Estrasburgo.

Aprobada en 2023, la normativa europea de deforestación busca combatir el cambio climático y la pérdida de biodiversidad evitando la deforestación vinculada al consumo en la UE de cacao, café, aceite de palma, soja, madera, caucho, carbón vegetal, papel impreso y ganado.**En todo caso, las disposiciones del reglamento se aplicarán a partir del 30 de diciembre de 2025 para las grandes empresas y desde el 30 de junio de 2026 para las pymes.