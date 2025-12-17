La Eurocámara respalda el acuerdo para retrasar un año la aplicación de la ley contra la deforestación

Bosque de Bsharre, en el Líbano, donde las amebas encontradas son más vulnerables - NURA ELKHOURI VIDARTE / RJB-CSIC

El pleno del Parlamento Europeo ha dado este miércoles su visto bueno al acuerdo político alcanzado entre instituciones que modifica la legislación comunitaria contra la deforestación retrasando un año su aplicación y reduciendo la carga administrativa para las empresas, especialmente para las más pequeñas.

Con 405 votos a favor, 242 en contra y 8 abstenciones, la Eurocámara ha dado luz verde a la reforma y ha retrasado la aplicación de esa normativa diseñada, entre otras cosas, para que el consumo europeo de ganado, cacao, café o madera esté vinculado a la destrucción de bosques.

"El núcleo del reglamento de la UE contra la deforestación sigue intacto. Protegemos los bosques que enfrentan un riesgo real de deforestación, evitando al mismo tiempo obligaciones innecesarias en zonas donde no existe tal riesgo", ha defendido la eurodiputada alemana y ponente de la posición del Parlamento, Christine Schneider.

Con las modificaciones aprobadas, las grandes empresas deberán cumplir el reglamento a partir del 30 de diciembre de 2026, mientras que las pequeñas y medianas empresas dispondrán de más margen y tendrán que adaptarse desde el 30 de junio de 2027, un año más tarde de cuando debían hacerlo antes de la reforma.

Desde la Cámara explican que este aplazamiento busca garantizar una transición "más ordenada y realista", así como dar tiempo a mejorar los sistemas informáticos necesarios para aplicar la ley y gestionar las declaraciones electrónicas exigidas a los operadores.

MENOS CARGA ADMINISTRATIVA

La reforma reduce, además, la carga administrativa mediante la simplificación de los requisitos de diligencia debida y trazabilidad, especialmente para los operadores de menor tamaño que participan en las primeras fases de la cadena de suministro.

En este sentido, la norma aclara que la responsabilidad de demostrar que un producto no procede de zonas deforestadas recaerá en la empresa que lo introduzca por primera vez en el mercado europeo, y no en los operadores que lo comercialicen posteriormente.

El texto, que está a la espera del visto bueno formal del Consejo, explica además que los operadores más pequeños podrán presentar declaraciones menos complejas, una medida que, según el Parlamento, "facilita el "cumplimiento de la normativa sin comprometer sus objetivos".

La modificación aprobada también ajusta el ámbito de aplicación del reglamento y deja fuera a los productos de papel impreso, una exclusión defendida durante las negociaciones para evitar cargas innecesarias en sectores con menor impacto ambiental.