La Eurocámara respalda destinar 120,5 millones de euros de ayudas para España por los incendios de 2025

Archivo - Un agente observa como el fuego se acerca a la carretera CA170 por un Incendio forestal en Puente Viesgo, a 13 de noviembre de 2025, en Cantabria (España). - Juanma Serrano - Europa Press - Archivo

BRUSELAS, 23 Jun. (EUROPA PRESS) -

La comisión de Presupuestos del Parlamento Europeo ha respaldado este martes movilizar 120,5 millones de euros del Fondo de Solidaridad de la Unión Europea para ayudar a España a hacer frente a los daños causados por los incendios forestales del año pasado, dentro de un paquete de ayudas de 144,1 millones que también beneficiará a Chipre y Rumanía.

La propuesta, que ha salido adelante por unanimidad pero necesita aún el visto bueno definitivo del pleno del Parlamento Europeo y del Consejo (gobiernos), convertirá a España en el principal beneficiario del Fondo en esta ocasión, al concentrar más del 80% del total de las ayudas previstas.

En concreto, el texto propone destinar 120,55 millones de euros a España por los incendios forestales sufridos en 2025, mientras que Rumanía recibirá 14,34 millones por las inundaciones registradas entre mayo y junio de 2025 y Chipre contará con 9,21 millones tras los graves incendios declarados en julio de ese mismo año.

España ya recibió un anticipo de 30 millones de euros para atender las primeras necesidades derivadas de la emergencia, mientras que Chipre obtuvo una prefinanciación de 2,3 millones, después de que Bruselas fijara el importe de las ayudas en función de la magnitud de los daños declarados por cada país y de los recursos disponibles en el Fondo de Solidaridad.

En el caso español, el Ejecutivo comunitario recuerda que 2025 estuvo marcado por una sequía prolongada, intensas olas de calor y varios grandes incendios forestales, entre ellos los declarados a partir de agosto, los más devastadores del año, que obligaron a evacuar a miles de personas y causaron la muerte de ocho personas.

Los eurodiputados destacan además que el aumento de las catástrofes naturales en Europa, cada vez más frecuentes y destructivas, exige reforzar las inversiones en prevención y adaptación para reducir tanto las pérdidas humanas como el impacto económico de estos fenómenos.

El Fondo de Solidaridad de la UE, creado en 2002 para responder a grandes catástrofes naturales y emergencias sanitarias, ha movilizado desde entonces más de 10.000 millones de euros para apoyar 147 crisis en 25 Estados miembro y seis países candidatos a la adhesión.