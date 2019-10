Extinction Rebelion pide por carta a Grande-Marlaska y a la Policía que no obstaculice sus acciones pacíficas

Publicado 03/10/2019 13:25:46 CET

Extinction Rebelion ha remitido una carta al minsitro del Interior en funciones, Fernando Grande-Marlaska, como responsable del Cuerpo Nacional de Policía para pedirle que las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado no obstaculicen sus acciones pacíficas contra la emergencia climática, igual que ellos muestran su compromiso a no entorpecer la labor policial.

Así, recuerdan al titular de interior que Extinction Rebellion es una movimiento que surgió hace un año en Reino Unido y que está formado por científicos "desesperados por la certeza de las consecuecnias de la emergencia climática y ecológica".

En la carta, le explican que el colectivo se declaró "en rebelión por la negligencia de los líderes que han estado ignorando durante 40 años los datos científicos sobre los que les habían estado alertando". En ese contexto, decidieron pasar a la acción porque "igual que los océanos suben, las voces de los ciudadanos también se alzan".

En la carta agradecen la labor y muestran su aprecio al trabajo de los Cuerpos de Seguridad del Estado a los que reconocen y estiman el dedicado trabajo de cada efectivo.

Aunque el movimiento destaca que su dedicación y labor convierten a España en uno de los países más seguros del mundo, le advierten a Marlaska de que "de poco servirá su sacrificio y dedicación a la sociedad" si no se evita el calentamiento de más de 1,5 ºC de la temperatura global antes de final de siglo.

"Si esto sucede toda seguridad desaparecerá. Vemos muy probable (y los datos científicos nos avalan) un escenario de extrema inestabilidad a medio plazo en caso de que no se actúe ya de forma inmediata. Prevemos un agravamiento de la desigualdad y protestas generalizadas por parte de las personas a las que esta catástrofe que afrontamos afectará gravemente", alertan.

Ante este contexto, que les ha llevado a iniciar movilizaciones y protestas en las calles, Extinction Rebelion pide "disculpas" a los cuerpos de seguridad del Estado y a "todos y cada uno" de los ciudadanos" por la "inconveniencia" que puedan suponer los despliegues artísticos o las acciones directas o no violentas que caracterizan sus protestas "pacíficas".

"Entendemos que ustedes tienen una labor que efectuar, y que lo harán con diligencia y dedicación que les honran. Queremos asegurarles que en ningún momento obstaculizaremos el ejercicio de su deber y que siempre actuaremos guiados por nuestra estricta adherencia a la no violencia. Rogamos que lo tengan en cuenta y que ustedes actúen con reciprocidad", añade la misiva.

Al mismo tiempo, el colectivo confía en poder establecer una "relación de cordalidad que perdure" durante el tiempo que tengan que seguir en las calles para obedecer el "clamor de la sociedad y de un planeta que se marchita".

"Creemos sinceramente que luchamos por el bien común. No puede haber mayor crimen que no responder ante una emergencia climática, ecológica y civilizatoria que podría llegar a suponer la muerte de miles de millones de personas, además de la extinción de millones de especies, y muy posiblemente, de la nuestra", concluye la carta, que considera que es una "responsabilidad ética" rebelarse para evitar las consecuencias de no afrontar la emergencia climática y ecológica.