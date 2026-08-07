La FAO otorga al RJB-CSIC el sello de reconocimiento como proveedor activo de datos

El Jardín Botánico recibe el sello de reconocimiento como proveedor activo de datos - REAL JARDÍN BOTÁNICO-CSIC

MADRID 7 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) ha concedido al Real Jardín Botánico (RJB-CSIC) el 'Sello de Reconocimiento como Proveedor Activo de Datos del año 2027', una distinción que estará vigente entre julio de 2026 y junio de 2027.

Este galardón reconoce la aportación de datos científicos por parte del centro de investigación al Sistema Internacional de Ciencia y Tecnología Agrícolas (AGRIS), dependiente del organismo internacional.

Así, a través de esta acreditación, la información y los resultados de investigación generados por el RJB-CSIC pasan a ser accesibles a través de la plataforma pública de la FAO, integrada en la red Digital CSIC.

En un comunicado, la Dirección del Real Jardín Botánico ha valorado la concesión de este sello positivamente porque de esta manera "reconoce y confirma la labor que el Real Jardín Botánico está realizando en materia científica y divulgativa y, además lo hace, en un año en el que todavía se celebra el 270 aniversario de la fundación del RJB".

El distintivo se suma a la mención obtenida a finales de 2025 por la revista científica 'Anales del Jardín Botánico', editada por la misma institución, para el periodo 2026.