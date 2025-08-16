Feijóo insiste en el despliegue del ejército contra los incendios: "Tienen capacidades importantes para poder ayudar"

Archivo - Militar del Ejército de Tierra en la operación de lucha contra incendios en Castilla y León - EJÉRCITO DE TIERRA - Archivo

MADRID 16 Ago. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha vuelto a insistir este sábado en la necesidad de que se despliegue el ejército en la lucha contra los incendios que asolan diversos territorios de España y ha justificado su petición en su capacidad de actuar en diferentes tareas.

"Las Fuerzas Armadas tienen capacidades importantes para poder ayudar a los operativos y a la población civil. No en ataque directo, pero si en tareas de logística, vigilancia y disuasión de pirómanos", ha explicado Feijóo en su cuenta de la red social X.

En este sentido ha detallado que los batallones de ingenieros cuentan con bulldozer D7 y D5 y motoniveladoras "que, aunque no podrán hacer ataque directo, sí podrán hacer cortafuegos para proteger pueblos o crear zonas desde la que los intervinientes o bomberos puedan atacar al fuego directamente".

Además, ha subrayado que las Fuerzas Armadas tienen helicópteros de transporte de personal civil o intervinientes que pueden movilizar rápido de una CCAA a otra y helicópteros para transporte de material pesado.

"Si se quiere, se puede hacer mucho" concluye el líder del PP en su mensaje.