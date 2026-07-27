La FEMP pone los ayuntamientos a disposición de los damnificados por los incendios

Incendio forestal. - FEMP

MADRID 27 Jul. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), María José García-Pelayo, ha trasladado la solidaridad de la federación con todos los vecinos que están sufriendo las consecuencias de los incendios que afectan desde la pasada semana a varias comunidades y que han calcinado miles de hectáreas.

Como presidenta de la FEMP, García-Pelayo ha puesto a los ayuntamientos españoles a disposición de las familias damnificadas y de los alcaldes de los municipios afectados por el fuego.

Ante la gravedad de la situación, la también alcaldesa de Jerez se ha puesto en contacto con los presidentes de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso; de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco; de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page; y de la Comunidad Valenciana, Juanfran Pérez Llorca, con la secretaria general de Protección Civil y Emergencias, Virginia Barcones; y con algunos de los alcaldes de las zonas más afectadas.

La presidenta de la FEMP ha trasladado su apoyo a los miles de desalojados y confinados y ha querido agradecer el trabajo de los servicios de extinción, Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, Protección Civil y efectivos desplegados para luchar contra el fuego.