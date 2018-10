Fomentar la electrificación y la fiscalidad ambiental, claves de la transición ecológica, según el comité de expertos

Publicado 30/10/2018 15:53:43 CET

MADRID, 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Comité de Expertos sobre transición ecológica, Jorge Sanz, considera que promover la electrificación es la forma más barata de descarbonizar la economía y que para garantizar la seguridad energética en España es preciso "evitar que las centrales, sean las que sean" cierren, así como otras medidas que pasan por modificar la fiscalidad para que esta verdaderamente ambiental y no dirigida a la mera recaudación o bien, reducir la demanda.

Durante su intervención este martes en la Comisión para la Transición Ecológica del Congreso de los Diputados para presentar las conclusiones del documento, que analiza los distintos escenarios de cara al cumplimiento de los objetivos comprometidos por España en el marco del Acuerdo del Clima de París, Sanz ha indicado que promover la electrificación es "la forma más barata" de descarbonizar la economía frente a otras, como los biocombustibles, que asegura que son mucho más caras y son "a costa" de la deforestación en otros países.

Entre los escenarios analizados por el grupo, el presidente de la Comisión de Expertos advierte de que será "difícil" alcanzar los objetivos de renovables en la demanda final de energía si no se obtiene un nivel "suficiente" de electrificación de la economía ya que en la actualidad la electricidad es el 23 por ciento de la demanda final de energía en España.

En cuanto a la fiscalidad ambiental, plantea una "nueva definición" de los impuestos ambientales, que se dirija al pago por los costes ambientales y no a la mera recaudación, y ve la generación "muy importante" para la eficiencia energética.

Por otro lado, Sanz ha añadido que el comité de expertos, creado en julio de 2017 a instancias del Ejecutivo, ha denunciado que los impuestos "distorsionadores" son los que hacen que la energía en España sea más cara que en Francia, ya que "lo único" que hacen es subir el precio de la luz y no por motivos ambientales.

De ese modo, no ve tan "necesario" fomentar las interconexiones con Francia cuando la verdadera razón de ese alto coste de la electricidad son los impuestos, a no ser que sea por razones de seguridad. Así, ha dicho que para garantizar la seguridad energética "lo interesante" es que las centrales españolas "sean las que sean, no cierren", porque se corre el riesgo de cerrar las plantas e importar electricidad de ciclos combinados en Francia.

Respecto a la energía nuclear, ha recordado su capacidad para garantizar la seguridad del suministro porque es una energía "síncrona", con inercia, que se mueve a 50 vueltas por segundo, cosa que en el caso de las renovables como la eólica o la fotovoltaica no ocurre y en caso de parada, una tarda mucho en dejar de producir electricidad frente a la segunda, que se demora menos.

Esto, según ha explicado, significa que no es lo mismo sustituir los 7.000 megawatios nucleares por una energía con inercia que sin ella. De modo que insiste en que "va a haber cambios" en la energía y que hay que tomar decisiones.

A ese respecto, ha añadido que sería bueno fomentar el fondo de eficiencia energética que gestiona el IDAE que, a su juicio, debe analizar dónde consigue sus objetivos con el mínimo coste porque ese "lo pagan los ciudadanos".

En todo caso, recuerda que "hay que hacer cambios" pero es preciso conocer las consecuencias de elegir un escenario u otro porque "las decisiones no son gratuitas" y la sociedad ha de saberlo. "Todo hay que hacerlo progresivo, intentando amortiguar los efectos sobre los perdedores. Aquí va a haber impactos, hay que minimizarlos y la sociedad tiene que asumirlos", comenta.

Otra de las propuestas para descarbonizar la economía y que la industria internalice los daños ambientales sería proponer el establecimiento en la UE de aranceles al CO2 de los productos que se importen.

Esto pasaría por eliminar algunos impuestos actuales, como a los hidrocarburos y crear un impuesto a las emisiones de CO2 y otro para las emisiones de otros gases contaminantes como el NOx o el SOx para que "todo el mundo" pague en función de lo que emita y contribuir así al principio de que "quien contamina paga".

Sanz admite la incertidumbre pero señala que el futuro en el sector del transporte pasa por los vehículos eléctricos y que, por ejemplo, el gas será "importante" en el transporte marítimo.

En todo caso, asegura que se producirán cambios y que corresponde al Gobierno tomar decisiones pero estas, en su opinión, deben ser trasladadas a la sociedad, que debe saber el coste que conllevan. En este rumbo, augura que habrá ganadores y perdedores porque cada opción tiene un impacto.

"Va a haber cambios y al final ganará el que sea el más barato (...). Hágase con prudencia. No apostemos cantidades ingentes a un solo caballo no vaya a ser que el que acabe perdiendo sea el consumidor", ha advertido.

Durante la comisión para la Transición Ecológica, el diputado del PP Guillermo Mariscal ha valorado el informe para abandonar las dicotomías políticas en un asunto que "va más allá de una legislatura" e incluso de una generación.

A este respecto, destaca que el informe advierte de que la supresión "inmediata" de la energía nuclear tendrá como consecuencia un aumento del precio, de las emisiones contaminantes, que se suman al coste y a la capacidad de desmantelar las centrales nucleares cuando cumplan 40 años de vida útil.

Por su parte, la diputada del PSOE Pilar Lucio subraya que la transición energética es el gran reto y el objetivo prioritario es reducir las emisiones de CO2 para evitar el incremento de la temperatura global pero hacerlo en condiciones de seguridad de la red y coste eficiente.

Desde Unidos Podemos, el diputado Juan López de Uralde tiene "coincidencias sustanciales" con el informe del equipo de expertos en cuanto a que es "imprescindible reducir la demanda", introducir más renovables y establecer la electrificación de la demanda final para obtener un sistema energético flexible y porque deja claro que el carbón "no tiene un papel en el sistema sostenible y va a desaparecer en un periodo "bastante corto".

Si bien, discrepa en la postura de los expertos en cuanto al respaldo al sistema de la energía nuclear durante la transición porque asegura que es posible, según estudios, prescindir del carbón y de la nuclear de forma simultánea y cree que las interconexiones dificultan el logro de los objetivos ambientales, al tiempo que ve insuficiente la propuesta de fiscalidad ambiental sobre productos energéticos.

Finalmente, el diputado de Esquerra Republicana, Jon Capdevilla, ha calificado el informe de "impecablemente técnico" pero discrepa del "modelo centralista" que propone y, aunque admite que "a nadie se le escapan" las ventajas de la economía de escala, su grupo defiende la descentralización de la economía. "Esta visión jacobina del Estado supone un error", opina.