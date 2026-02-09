La fundación colombiana Funbotánica reconoce con máxima distinción el "compromiso histórico" del Real Jardín Botánico

La fundación colombiana Funbotánica reconoce con su máxima distinción el "compromiso histórico" del Botánico. - RJB-CSIC

MADRID, 9 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Segunda Expedición Botánica de Colombia ha resuelto conceder al Real Jardín Botánico (RJB-CSIC) su máxima distinción --la Medalla José Celestino Mutis-- para "exaltar su trayectoria al cumplir 270 años de historia, ciencia y compromiso con el patrimonio natural de la humanidad" y "como símbolo de hermandad científica, gratitud histórica y reconocimiento a su activa cooperación con Funbotánica".

El acto de entrega, efectuado en la sede del Jardín Botánico de Bogotá, han participado el presidente de Funbotánica, Augusto Trujillo Muñoz; ha sido realizado por el director ejecutivo de la Fundación, Guillermo Pérez Flórez; a la directora del RJB-CSIC, María Paz Martín.

Durante el mismo, Funbotánica ha destacado la importante labor que realiza el Real Jardín Botánico en la custodia del legado de la Real Expedición Botánica del Nuevo Reino de Granada que dirigió el sabio José Celestino Mutis (Cádiz, 1732 - Santafé de Bogotá, 1808). Asimismo, ha agradecido la colaboración del RJB con esta institución lo que le ha permitido "nutrirse del conocimiento" y "de la experiencia de una de las instituciones científicas más antiguas y prestigiosas del mundo".

Por su parte, la máxima responsable del Real Jardín Botánico ha recalcado que este reconocimiento "es extensivo a todo el personal que ha trabajado a lo largo de su historia" para conservar este museo, "así como custodiar y preservar el legado de todas y cada una de las expediciones científicas realizadas hasta la actualidad".

Con esta entrega ha concluido el viaje de una delegación del RJB-CSIC encabezada por su directora que durante una semana ha visitado Mariquita, la cuna de la expedición de Mutis en el departamento de Tolima, Ibagué y Bogotá. A lo largo de estos días ha conocido el trabajo que se realiza en el Jardín Botánico de Bogotá y el Jardín Botánico San Jorge de Ibagué, el orquidiario del Tolima, y ha participado en dos conversatorios, varias entrevistas y reuniones de trabajo, y encuentros y visitas a las universidades de Ibagué (Tolima) y Rosario (Bogotá).