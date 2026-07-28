El Gobierno crea un grupo de trabajo con científicos que asesorarán en la toma de decisiones contra el cambio climático

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press

MADRID, 28 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Ministros, a propuesta de los ministerios de Ciencia, Innovación y Universidades y para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO), ha aprobado este martes el acuerdo por el que se creará un Panel Científico de Acción frente al Cambio Climático.

Este grupo de trabajo proporcionará análisis independientes, rigurosos y multidisciplinares ante las necesidades planteadas por los departamentos del Gobierno y reforzará la integración del conocimiento experto en la toma de decisiones públicas.

El Panel Científico tiene entre sus funciones emitir informes de evidencia científica y propuestas de protocolos de actuación; responder preguntas para informar acerca de las políticas públicas en situaciones de normalidad y ante crisis y emergencias, así como elaborar escenarios futuros derivados del cambio climático con ejercicios de prospectiva.

Tras la aprobación del acuerdo, se lanza un proceso, abierto durante el verano, para la selección del personal científico de la estructura funcional. Se estima que en otoño el Panel pueda estar configurado y comience su actividad.

La gobernanza del Panel se articulará a través de una doble estructura: una organizativa-técnica (Comité) y otra funcional-ejecutiva (Consejo Científico).

Así, el equipo de expertos quedará constituido comité, encargado de dirigir e impulsar los trabajos del panel, desarrollar el proceso selectivo de expertos científicos, y canalizar las peticiones de informes. Estará integrado por seis representantes provenientes de la Oficina Española de Cambio Climático; la Oficina Nacional de Asesoramiento Científico; el Asesor Científico del MITECO, y la Dirección General de Planificación, Coordinación y Transferencia de Conocimiento del MICIU.

También habrá un consejo científico, que tiene entre sus funciones la realización de informes, estudios y asesoramientos. Estará conformado por diez investigadores de reconocido prestigio provenientes de disciplinas vinculadas a la emergencia climática como ciencias del clima; cambio global y ecología; geografía y ordenación del territorio; ciclo hidrológico y recursos hídricos; agricultura sostenible y sistema alimentario; salud humana y cambio climático; costas y medio marino; ingeniería y tecnologías para la transición ecológica; derecho ambiental y climático; sociología ambiental y comunicación climática, y ciencias del comportamiento aplicadas a la transición ecológica.

El Panel Científico de Acción frente al Cambio Climático, anunciado por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante la presentación de la Red de Refugios Climáticos, da cumplimiento al primer eje de la propuesta del Pacto de Estado frente a la Emergencia Climática, presentada en septiembre de 2025 y enriquecida mediante un proceso de participación con cerca de 4.000 aportaciones y 1.300 agentes implicados.