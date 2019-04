El Gobierno defenderá ante el TS la asunción de su responsabilidad en el proceso de elección del nuevo pleno del CSN

Publicado 09/04/2019 15:36:23 CET

El Gobierno defenderá la corrección en el proceso de renovación del presidente y de cuatro consejeros del Consejo de Seguridad Nuclear ante el Tribunal Supremo, que ha admitido dos recursos, uno del PP y otro de Berkeley Minera, que piden la revocación de los nombramientos.

El pasado jueves el Alto Tribunal rechazó suspender de forma "cautelarísima" los nombramientos de los nuevos consejeros del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) y el cese de los anteriores miembros del pleno del regulador tal y como solicitaron el pasado 29 de marzo el Grupo Parlamentario Popular y también la empresa minera Berkeley.

Pese a que el alto tribunal rechaza dejar sin efecto los nombramientos aprobados por el Consejo de Ministros mediante Real Decreto el 29 de marzo, señaló que sí estudiará mediante un procedimiento normal el fondo de la cuestión y, para ello, da diez días al Gobierno para que presente alegaciones a ambos recursos.

El TS no apreció entonces la situación de "especial urgencia" lo que justificaría una suspensión de este tipo puesto que no se daría turno de alegaciones a la Administración demandada y por tanto, acordó que el incidente se tramitase como una medida cautelar "normal" y no urgente.

Al respecto, fuentes del Ministerio para la Transición Ecológica han informado a Europa Press de que el Gobierno ha asumido sus responsabilidades y en ese ámbito primero propuso y nombró después del trámite parlamentario preceptivo al nuevo presidente y consejeros del regulador nuclear.

Además, estas fuentes defienden que el Gobierno ha seguido los preceptos del artículo 5 del Ley 15/1980 de creación del CSN que indican que los nuevos responsables "serán designados entre personas de conocida solvencia en las materias encomendadas al Consejo".

Desde el departamento que dirige Teresa Ribera destacan que el criterio de selección ha sido la adecuación de los perfiles académicos y profesionales de las personas nombradas a las responsabilidades que deben asumir.

Por último, añaden que con este proceso termina un periodo de interinidad en el máximo organismo responsable de la seguridad nuclear de España, ya que varios de sus miembros habían terminado su mandato y en el caso de otro, ya había cumplido la edad máxima.

El pasado lunes 1 de abril, apenas dos días después de la publicación de los nombramientos en el Boletín Oficial del Estado, los nuevos consejeros y el que aún estaba vigente, celebraron su primera reunión para constituir el pleno del regulador nuclear, aunque más allá del presidente, aún no se ha decidido quién ocupará la Vicepresidencia.

Reunidos todos en la sede del regulador nuclear acordaron constituirse como pleno, de acuerdo con el artículos 33 del Estatuto de CSN, que establece que el pleno quedará válidamente constituido cuando, estando presentes el presidente y todos los consejeros, así lo acuerden por unanimidad.

El único cargo designado por Real Decreto es del presidente, Josep María Serena y Sender y queda por decidir quién ocupará la Vicepresidencia, un cargo que podrían ostentar los otros tres nuevos consejeros, Elvira Romera Gutiérrez, María Pilar Lucio Carrasco o Francisco Castejón Magaña o bien, el único consejero cuyo mandato seguía vigente, el de Javier Dies.

Con la nueva composición, la voz del PSOE tendrá mayoría, con tres consejeros, el PP quedará con un solo consejero, Javier Dies, y por primera vez entra a formar parte del regulador un consejero propuesto por Unidos-Podemos, Francisco Castejón.

Aunque el primer pleno de constitución ya se ha celebrado, la toma de posesión oficial se formalizará en un acto en el Congreso de los Diputados, al que rinde cuentas el regulador en una fecha que aún está sin determinar pero que según fuentes consultadas por Europa Press podría aplazarse hasta la constitución de la Cámara después de las elecciones del 28 de abril e incluso hasta después de los comicios autonómicos, municipales y europeos del 26 de mayo.