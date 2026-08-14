El Gobierno renueva la autorización para la central de Almaraz hasta junio de 2030

MADRID 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco) ha renovado la autorización de explotación de la Central Nuclear Almaraz para las Unidades I y II, según la orden publicada este viernes en el Boletín Oficial del Estado (BOE). La decisión permitirá que los dos reactores de la central extremeña sigan operativos al menos hasta el 8 de junio de 2030.

La decisión del Ministerio pone fin a un trámite que oficialmente dio comienzo en octubre de 2025, cuando las tres propietarias de la planta --Iberdrola, Endesa y Naturgy-- acordaron pedir formalmente la prórroga. El cierre escalonado de sus dos reactores estaba fijado inicialmente para el 1 de noviembre de 2027 para la Unidad I y el 31 de octubre de 2028 para la Unidad II, de acuerdo con el protocolo establecido en su día por Enresa y las compañías energéticas.

Según recoge la orden ministerial, la prórroga de funcionamiento estará subordinada al cumplimiento estricto de las condiciones e instrucciones de seguridad dictados por el CSN.

El Consejo de Seguridad Nuclear emitió ya el pasado 16 de julio un informe favorable a la renovación solicitada, condicionado al cumplimiento de los límites y exigencias de seguridad nuclear y protección radiológica recogidos ahora en la orden. El aval técnico del organismo regulador certificó y acreditó que la instalación nuclear cacereña reúne las condiciones de seguridad necesarias para operar de manera segura durante dicho periodo de prórroga.

Tras este pronunciamiento del CSN, el expediente fue remitido al Gobierno, abriendo un plazo para que el Ejecutivo tomara una decisión definitiva sobre su continuidad.

El Ministerio justifica también la decisión por el nuevo contexto energético internacional y la volatilidad del precio del gas derivada de la crisis en Oriente Medio. Según los cálculos incluidos en la resolución, mantener Almaraz hasta 2030 tendría un efecto "acotado y poco significativo" sobre el despliegue renovable y contribuiría a reducir la dependencia del gas.