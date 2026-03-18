Greenpeace alerta de que en más de la mitad de municipios españoles "se estaría bebiendo agua contaminada" por nitratos

Archivo - Medición de la contaminación por nitratos en el agua - PEDRO ARMESTRE // GREENPEACE - Archivo

MADRID, 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

Greenpeace ha alertado de que en España "se estaría superando ampliamente" el nivel de riesgo de nitrato en el agua establecido por un equipo científico internacional, que recomiendan reducir casi nueve veces el límite actual, hasta los 6 mg/l.

La ONG destaca que un equipo científico internacional, con mandato del Ministerio de Medio Ambiente danés, ha completado una "revisión exhaustiva" de evidencias científicas sobre el impacto de los nitratos en el agua y concluye que "suponen un riesgo para la salud, incluso en concentraciones muy inferiores al límite legal actual".

Atendiendo a estas nuevas indicaciones, Greenpeace alerta de que en España "se estaría superando ampliamente ese nivel de riesgo, ya que hace décadas se estableció el límite legal en 50 mg/l, con el objetivo principal de proteger a los lactantes contra la metahemoglobinemia aguda".

Desde entonces, los conocimientos científicos sobre los efectos de los nitratos en la salud han avanzado considerablemente y en la actualidad, como se confirma en ese nuevo estudio, "deberían reducirse casi nueve veces".

Los últimos datos del Sistema de Información Nacional de Aguas de Consumo (SINAC) del Ministerio de Sanidad revelan que en 332 municipios no se pudo beber el agua del grifo en algún momento de 2024 debido a que la concentración de nitratos "superó el límite legal actual (50 mg/l), una contaminación provocada esencialmente por el uso masivo de fertilizantes sintéticos utilizados en la agricultura intensiva y las ingentes deyecciones de los animales explotados por la cruel ganadería intensiva y sus macrogranjas".

Sin embargo, a la luz del nuevo límite propuesto por la ciencia (6 mg/l), Greenpeace observa que en el 51,17% de los municipios españoles donde se analizan los nitratos, es decir en 3.192 municipios, se igualó o superó en algún momento de 2024 este valor, "exponiendo a una parte importante de la población a una concentración de nitratos nociva para la salud".

Para la organización, otro aspecto importante es que en un 23% de los municipios españoles "las personas siguen sin saber cómo está su agua en cuanto a su nivel de nitratos".

Por comunidades autónomas, afirma que destaca Castilla y León con casi 1.000 municipios (987) en los que se igualó o superó el nivel de 6 mg/l (en 198 se superaron los 50 mg/l, un 38% más que en 2023). Le siguen Cataluña con 413 municipios, Andalucía con 370, Comunidad Valenciana con 330, Castilla-La Mancha con 309, Aragón 305 y Galicia 111. "Coincide con las CCAA donde la agricultura está más intensificada y la ganadería más industrializada", apunta.

La contaminación por nitratos es considerada ya por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico como "el principal problema que afecta a las masas de aguas españolas", según señala Greeanpeace, que avisa de que "es realmente grave, tanto que la inacción de las administraciones competentes llevó a que el Tribunal de Justicia de la UE dictara, en 2024, una sentencia condenatoria contra el Estado español por incumplimiento de la Directiva de Nitratos".

"Esta contaminación tiene repercusiones ambientales -algunos ejemplos bien conocidos son el Mar Menor o el embalse de As Conchas- pero también sobre la salud. A nivel europeo se considera que el 81% de la aportación del nitrógeno agrícola a los sistemas acuáticos proviene directa e indirectamente de la ganadería", concluye la ONG.