Greenpeace avisa que uno de cada cuatro participantes en el Foro de Davos llega en jet privado, "altamente contaminante"

Greenpeace ha advertido de que uno de cada cuatro participantes en el Foro Económico Mundial (FEM) que se celebrará la próxima semana en Davos (Suiza) llega al evento en un jet privado, un medio "altamente contaminante".

Así lo denuncia la organización en el informe 'Davos in the Sky', donde analiza la actividad de jets privados en los aeropuertos cercanos a Davos durante las reuniones anuales del Foro Económico Mundial (FEM) celebradas entre 2023 y 2025.

"La actividad de estos aparatos ha seguido aumentando drásticamente en este intervalo de fechas, alcanzando una proporción de un vuelo privado por cada cuatro participantes en el evento", ha explicado la entidad, que ha añadido que aunque la asistencia al foro se ha mantenido "estable", el tráfico de aviones de lujo no ha dejado de crecer.

En concreto, Greenpeace ha detallado que, en la semana del Foro de 2025, se contabilizaron 709 vuelos de jets privados vinculados directamente al evento en los aeropuertos cercanos, lo que supone que "casi uno de cada cuatro participantes del FEM usa este medio de transporte altamente contaminante".

Según los datos del análisis, hay un aumento del 10 por ciento con respecto a 2024, cuando se registraron 628 vuelos, y un crecimiento del triple en comparación con 2023, cuando se registraron 227 vuelos. "El aumento no se debió a una mayor participación, sino a las repetidas llegadas y salidas", ha indicado.

Asimismo, ha manifestado que, en 2024 y 2025, muchos jets privados volaron hacia y desde Davos varias veces durante la misma semana, "convirtiendo efectivamente la zona en un centro de transporte en jet privado para los participantes en Davos".

"PURA HIPOCRESÍA"

La coordinadora de la campaña de movilidad de Greenpeace, Cristina Arjona, ha declarado que "en un contexto de daños crecientes por causa del cambio climático, es pura hipocresía que la élite más poderosa y rica del mundo debata en Davos sobre los retos y avances globales, mientras literalmente intoxican el planeta con las emisiones de sus jets privados, que son verdaderas bombas climáticas".

"Es hora de actuar. Los gobiernos deben tomar medidas para frenar la contaminación de los vuelos de lujo y hacer responsables a los superricos por el daño que causan mediante nuevos impuestos", ha afirmado Cristina Arjona.

El informe publicado este jueves recoge lo que la ONG ha denominado "casos extremos de ineficiencia", como el uso de jets a modo de "taxis aéreos" que realizan múltiples trayectos cortos de ida y vuelta para dejar y recoger pasajeros.

"Por ejemplo, un vuelo en jet privado a Davos desde Arabia Saudí puede emitir más de 42 toneladas de CO2, lo que equivale aproximadamente a las emisiones medias anuales de siete personas en Europa", ha alertado, para después apuntar que, según sus cálculos, "alrededor del 70 por ciento de las rutas privadas en jet podrían haberse recorrido en tren en un día o con un tren nocturno y un tren de conexión".

Para Greenpeace, al igual que los billetes de clase business y primera clase, "que emiten entre cuatro y cinco veces más CO2 por pasajero y kilómetro que los vuelos en clase turista", los jets privados "gozan de una regulación laxa y una fiscalidad insuficiente".

"A pesar del impacto perjudicial sobre el clima de ambos, actualmente no existe ninguna limitación ni impuesto a nivel de la Unión Europea (UE) o de España sobre los viajes aéreos de vuelos selectos practicados por una minoría", ha manifestado.

En este sentido, ha indicado que la introducción de tasas globales a este tipo de billetes contó con el respaldo político de un conjunto de países, entre ellos, España, en la Cumbre de Sevilla y en la COP30, pero "aún no se han efectuado compromisos claros para llevarlo a cabo".

PIDE IMPUESTOS EFECTIVOS

Greenpeace ha pedido a la Unión Europea y a todos los países miembros que establezcan medidas concretas e introduzcan impuestos efectivos para los vuelos en primera clase y clase business, y propone que estos ingresos se utilicen para "revertir la actual desigualdad e incrementar la acción climática".

En España, la ONG defiende que una figura fiscal de este tipo podría financiar el transporte público y hacerlo más asequible, "reforzando y mejorando, por ejemplo, el abono único de transporte que se acaba de poner en marcha y reforzar programas de justicia climática global".

Greenpeace apoya las negociaciones del Convenio Fiscal de las Naciones Unidas (UNFCITC) para establecer nuevas normas fiscales globales hasta 2027 e insta a los gobiernos a aplicarlas "sobre la riqueza extrema", incluido un impuesto sobre la aviación de lujo, como los jets privados y los vuelos en primera clase y clase business.