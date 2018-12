Greenpeace pide lograr cero emisiones netas en 2040, con renovables y sin nucleares desde 2025

Publicado 28/11/2018 12:17:20 CET

La organización Greenpeace ha reclamado a España que lidere la lucha contra el cambio climático ya que es uno de los países más afectados por sus consecuencias y en este marco, pide al Gobierno que adelante a 2040 el año para lograr emisiones netas cero, con un sistema eléctrico 100 por 100 renovable, sin subsidios a las energías sucias y con el cierre de la última central española en 2025.

La ONG ha presentado este miércoles un informe en el que recopila datos y testimonios científicos que advierten de la necesidad de actuar con urgencia para frenar el cambio climático. Precisamente, este martes la ONU instó a los países a quintuplicar los esfuerzos contra el cambio climático para limitar a 1,5 grados centígrados el incremento global de temperatura y a triplicarlos si la ambición se queda en frenar este aumento térmico en 2 grados centígrados.

En este escenario, Greenpeace pide al Gobierno que mantenga su posición de aumentar la ambición climática y lograr establecer 2040 como año de emisiones netas, mediante un calendario para el abandono de las energías "sucias", con una fecha límite para el cierre de las centrales térmicas de carbón y las centrales nucleares.

Entre sus peticiones, la ONG también pide al Ejecutivo que se incluya la ley de cambio climático y transición energética y en el Plan Nacional de Energía y Clima el objetivo de acercar todo lo posible el sistema eléctrico a 100 por 100 renovable en 2030 y alcanzar un 100 por 100 de la demanda de energía final total con renovables, acorde con lograr emisiones netas 0 en 2040. También plantea eliminar todas las subvenciones a energías sucias e ineficientes no dar más ayudas a las térmicas y todo ello con un plan para la transición justa a nuevas actividades productivas sostenibles para todas las personas afectadas por la transición energética.

Entre los efectos que sufrirá España, según han explicado los científicos a Greenpeace este miércoles, han citado las olas de calor, los fenómenos meteorológicos extremos, especies invasoras o más enfermedades, por lo que España debe acometer una acción "contundente y urgente" para reducir las emisiones de gases contaminantes.

Así, de cara al inicio de la Cumbre del Clima que comenzará en Katowice (Polonia) a principios de diciembre, el responsable del programa de cambio climático de la ONG en España, José Luis García Ortega, ha recordado que este es "el mayor peligro" actual que aumenta "cada vez más rápido", de modo que considera que ignorar las evidencias científicas es un acto "suicida" e insiste en que no se está haciendo "lo suficiente" para evitar el problema. "Seguir haciendo lo mismo no es una opción. El momento de actuar es ahora, no hay tiempo que perder", ha insistido.

Para la ONG limitar el calentamiento a 1,5ºC en vez de a 2ºC sería una "gran diferencia" y para ello, afirma que las emisiones globales de CO2 deberán reducirse a la mitad en 2030 y a cero en 2050.

Así, añade que para que esto sea posible, los países europeos deberán comprometerse a emisiones netas nulas en 2040 y abandonar el carbón como el paso más inmediato.

EFECTOS EN ESPAÑA

"Sabiendo que España es uno de los países más vulnerables a esta amenaza, el Gobierno debe acudir a la cita de Polonia con voluntad de asumir y exigir mayores compromisos. La ley de cambio climático que han presentado es un paso positivo en la dirección correcta, pero le falta ambición para llegar más lejos y más rápido", ha manifestado.

Greenpeace ha recopilado datos científicos para destacar los efectos del cambio climático con el objetivo de insistir en la urgencia de actuar. Por ejemplo, advierte de los fenómenos atmosféricos extremos como olas de calor, sequía, gota fría, lluvias torrenciales, inundaciones o huracanes, que son cada vez más frecuentes en España y que podrían multiplicarse en los próximos años.

El biólogo y director del departamento de Cambio Global del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), David Vieites, ha subrayado que existen "evidencias palpables" de que hay desertización, en el campo, en los cultivos y en los bosques, y se espera una reducción progresiva de precipitaciones que junto con una mayor evapotranspiración aumentará los fenómenos extremos como largas olas de calor.

En la biodiversidad, también podría aumentar la presencia de especies invasoras, como el mejillón cebra, el mosquito tigre o la proliferación de medusas, así como la desaparición o descenso de otras.

En el ámbito de la salud, especialistas apuntan a un aumento de la mortalidad por las olas de calor, una mayor incidencia de enfermedades relacionadas con la contaminación atmosférica (alergias), el agravamiento de las enfermedades circulatorias y respiratorias debido principalmente a extremos térmicos (olas de calor y frío) y el aumento del riesgo de enfermedades tropicales transmitidas por mosquitos (Dengue, Chikunguya).

A ese respecto, la científica del Instituto de Salud Carlos III Cristina Linares ha añadido otras consecuencias en la salud por culpa del cambio climático como el aumento de las concentraciones de NO2 y del ozono, que magnifican los problemas en el aparato respiratorio o se exacerban en los casos de Alzheimer o Parkinson.

Para la representante de Greenpeace España en la cumbre de Katowice, Tatiana Nuño, opina que la Cumbre de este año es "probablemente" el momento más importante desde París. "Las negociaciones deben concluir con el libro de reglas del Acuerdo de París y los países tendrán que prepararse para elevar su ambición climática", ha añadido.