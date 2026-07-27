Los incendios forestales que arrasan España tendrán un impacto "enorme y descomunal" en la naturaleza, según ONG

Una vecina de Piedralaves tras quemarse la casa de su padre durante el incendio de Burgohondo - Fernando Sánchez - Europa Press

MADRID 27 Jul. (EUROPA PRESS) -

Organizaciones ecologistas prevén que los incendios que arrasan estos momentos varios puntos de España, y que han calcinado decenas de miles de hectáreas, tengan un impacto "enorme y descomunal" en la naturaleza.

"El impacto es enorme, es una desgracia. Hablamos mucho del impacto a la ciudadanía, y es muy importante y grave, pero el impacto medioambiental que esto está teniendo también es terrible", ha alertado en declaraciones a Europa Press el portavoz de Ecologistas en Acción Martín Costas.

El portavoz de la ONG ha señalado que sociedad y naturaleza "están completamente entrelazados" y ha lamentado el impacto "descomunal" de los fuegos en paisajes de alto valor ecológico como, por ejemplo, el Parque Natural de la Sierra de Espadán en Castellón, donde la fauna y la biodiversidad "se están viendo afectados".

Aunque todavía no disponen de datos sobre especies afectadas o naturaleza calcinada, desde Ecologistas en Acción afirman que las previsiones de los daños que puedan causar los incendios "son enormes".

Por ello, el portavoz de la organización ha incidido en la necesidad de "tomar mejores medidas para poder adecuar la situación actual a la nueva realidad, que viene producida por una emergencia ecológica y climática".

"Necesitamos que la esfera política y todos los agentes implicados aborden un cambio de nuestras dinámicas a la hora de relacionarnos, que tenga en cuenta la nueva situación de emergencia climática", ha subrayado Matías Costas, quien ha apostado por una prevención adecuada pensando en cómo gestionar los ecosistemas forestales o en mejorar las condiciones de los equipos de extinción, crear "mucha más conciencia social, formación y ayuda para poder enfrentarse a estos problemas".

IMPACTOS ECOLÓGICOS MUY SIGNIFICATIVOS POR SU INTENSIDAD Y EXTENSIÓN

En la misma línea, María Melero, técnica del programa de Bosques de WWF España, ha alertado de que los incendios que está viviendo España en estas últimas semanas tendrán impactos ecológicos "muy significativos" sobre el territorio, debido "a su alta intensidad y a su extensión".

En este sentido, la experta ha recalcado que "el impacto más obvio es la pérdida de vegetación". No obstante, ha pedido no poner solamente el foco en este elemento del ecosistema.

"Los suelos pueden sufrir procesos erosivos por la desaparición de esa cobertura vegetal, muchos sedimentos por escorrentía pueden acabar en la red fluvial y contaminar estas aguas. Muchas especies animales se han visto directamente impactadas y al final la repercusión será en todos los niveles en estos hábitats", ha lamentado.

También ha advertido de que el paisaje "se verá tremendamente afectado" y ha instado a que haya un diagnóstico de toda la zona afectada, una vez que los incendios se hayan extinguido, para que "se conozcan exactamente cuáles son las zonas que tienen una vulnerabilidad mayor".

El objetivo, ha añadido la experta, es que estos diagnósticos del ecosistema "sirvan como referencia para determinar a corto y a medio plazo qué medidas de restauración son las necesarias para poder recuperar estos territorios, teniendo en cuenta que la restauración de esta zona puede ser una oportunidad para crear paisajes que puedan soportar mejor icendios extremos en el futuro".

UN IMPACTO ECONÓMICO "BRUTAL" PARA LA POBLACIÓN

Por su parte, el responsable de la campaña de Bosques de Greenpeace, Miguel Ángel Soto, ha explicado a Europa Press el impacto que tiene la llegada del fuego "desde el medio agrícola y forestal a las viviendas".

Así, ha recordado que uno de los mayores impactos que se están sufriendo es ver "a esa gente desalojada, esos evacuados, incluso las personas que permanecen confinadas en los pueblos utilizando mascarillas de la época de la pandemia".

"Estamos viendo como el mayor impacto ahora mismo es sobre la calidad de vida de la población que vive en los pueblos y, por supuesto, hay que tener en cuenta lo que va a venir después. Habrá gente que haya perdido sus propiedades, habrá gente que haya perdido su medio de vida, sus colmenas, sus campos, sus cultivos, sus naves industriales, su ganado. El impacto económico es brutal", ha subrayado Soto.

El responsable de la campaña de Bosques de la organización ha avisado de la posible llegada de las cenizas a los arroyos, los ríos y las tomas de agua, lo que podría provocar que muchos pueblos vayan a tener abastecimiento de aguas.

"Estamos hablando de la gente, de la población del medio rural que necesita un medio natural para vivir y ese fuego tiene unas consecuencias presentes, pero también futuras", ha apuntado Soto, quien ha destacado también la pérdida de biodiversidad: "Estamos perdiendo también la capacidad del territorio de albergar fauna salvaje, fauna cinegética, vegetación, perdemos la capacidad de la vegetación de regular el ciclo hidrológico, mitigar el las temperaturas, regular el ciclo hidrológico".

Igualmente, ha lamentado la pérdida de "belleza" y de los que "da identidad a los pueblos, a la gente". "Nosotros estamos vinculados a los paisajes, a los territorios, a nuestra infancia y mucha gente entiende que su pueblo, su paisaje, sus montes, sus valles, dan sentido a su vida o son muy importante", ha manifestado.

"Por lo tanto, estamos viendo también cómo el ánimo de la gente va a decaer. Los incendios tienen un impacto en la gente, en la biodiversidad, en el agua y, por lo tanto, esperemos que estos incendios acaben pronto", ha deseado el experto.