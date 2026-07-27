Greenpeace aplaude la Red de Refugios Climáticos presentada por Sánchez y reclama coordinación entre administraciones

Refugio climático de Madrid - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID 27 Jul. (EUROPA PRESS) -

Greenpeace ha aplaudido la Red Nacional de Refugios Climáticos presentada este lunes por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y ha reclamado que esta medida vaya acompañada de coordinación entre distintas administraciones para que "no se dupliquen esfuerzos".

"Es una buena medida para comenzar a establecer cierta homogeneización en cuanto a qué es un refugio y qué características tiene que cumplir, eh sobre todo para garantizar esa efectividad y que sean accesibles realmente a todas las personas", ha señalado la responsable de adaptación al cambio climático de la organización, Elvira Jiménez, en declaraciones a Europa Press.

Sánchez ha presentado este lunes la Red Nacional de Refugios Climáticos y ha avanzado ayudas de 10 millones de euros para financiar otros nuevos, incluyendo centros educativos, animando a los ayuntamientos, a las comunidades autónomas, a las diputaciones provinciales, a que pongan "toda su infraestructura pública" al servicio de estos refugios.

En sus análisis, Greenpeace ha encontrado "muchas limitaciones en cuanto a espacios inadecuados o, por ejemplo, la gratuidad o la facilidad de acceso".

"Es necesario que esta medida también vaya acompañada de esa coordinación entre distintas administraciones para que no se dupliquen esfuerzos o haya información dispersa y los usuarios se encuentren con distintas capas de redes", ha subrayado Jiménez.

Desde la organización han apostado por "concentrar los esfuerzos para que, a la hora de poder hacer uso de esta medida, la información sea lo más sencilla posible de encontrar".

La experta de Greenpeace ha resaltado que es fundamental que "se empiece a avanzar también en la evaluación y el seguimiento de estos espacios, dónde están ubicados, si se está priorizando las zonas donde son más necesarios y si son realmente efectivos".

"Que se haga una evaluación para ir mejorando esta red año tras año y, por su puesto, acompañada de otras medidas más transformadoras que realmente conviertan el entorno urbano en un gran refugio climático", ha solicitado.