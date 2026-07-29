Ingenieros agrónomos advierten de que los incendios forestales tendrán "efectos durante años" para el campo

Terreno quemado por el incendio forestal - Carlos Castro - Europa Press

MADRID 29 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Colegio Oficial de Ingenieros Agrónomos de Centro y Canarias advierte de que las consecuencias de los incendios forestales que afectan a Madrid, Ávila, Toledo y Guadalajara "irán mucho más allá de la superficie quemada y seguirán condicionando la actividad agrícola y ganadera durante meses e incluso años".

Aunque la recuperación de muchos cultivos herbáceos "será relativamente rápida" mediante las labores habituales de preparación del terreno y una nueva siembra, los ingenieros agrónomos aseguran que la situación "es muy distinta en la ganadería extensiva".

En este sentido, explican que la desaparición de los pastos "obliga a los ganaderos a modificar completamente el manejo de sus explotaciones y a asumir un importante incremento de costes para alimentar a sus animales".

"La hierba que debía alimentar al ganado durante los próximos meses ha desaparecido. Recuperar un pastizal no es cuestión de unas semanas; puede requerir uno o dos años, dependiendo de la intensidad del incendio y de la evolución meteorológica", señalan desde el Colegio.

Durante ese tiempo, añade, "será necesario adquirir forrajes y paja, trasladar animales a otras zonas o modificar los sistemas de explotación, con el consiguiente aumento de los costes de producción y una pérdida de rentabilidad para muchas explotaciones".

El Colegio de Ingenieros Agrónomos de Centro y Canarias recuerda además que "no siempre es necesario que las llamas alcancen una explotación para que existan daños económicos".

En cultivos como el viñedo o los frutales, la exposición prolongada al humo puede afectar a la calidad de la cosecha. En el caso de la uva, puede alterar las características organolépticas del vino, mientras que frutas como manzanas o peras pueden sufrir daños derivados tanto del humo como del estrés hídrico provocado por las elevadas temperaturas y la sequedad ambiental asociadas al incendio.

"Son pérdidas difíciles de apreciar desde el exterior, pero con importantes consecuencias económicas para los productores", lamentan los expertos.

Los ingenieros agrónomos recuerdan que la recuperación "no puede limitarse a restaurar las zonas quemadas". Por ello, inciden en la necesidad de "reconstruir infraestructuras agrarias, recuperar los suelos afectados, garantizar la viabilidad de las explotaciones ganaderas y restablecer la actividad económica ligada al sector primario, fundamental para muchos municipios".

Asimismo, consideran "imprescindible" que las administraciones adopten con la máxima celeridad medidas económicas suficientes para paliar los daños causados y facilitar la recuperación de agricultores, ganaderos y empresas afectadas. "Mantener la actividad productiva será clave para evitar que las consecuencias del incendio se prolonguen en el tiempo", aseveran.

Los ingenieros agrónomos creen también que es necesario adoptar medidas excepcionales que permitan garantizar la viabilidad de las explotaciones ganaderas durante este periodo. Entre ellas, proponen revisar temporalmente los criterios de admisibilidad de los pastos y flexibilizar la aplicación del Coeficiente de Subvencionabilidad de Pastos (CSP) y de la carga ganadera vinculados a las ayudas de la PAC, de manera que los ganaderos no se vean penalizados por una situación sobrevenida y puedan reorganizar el manejo de sus explotaciones sin perder el acceso a las ayudas.

El Colegio Oficial de Ingenieros Agrónomos de Centro y Canarias pone a disposición de las administraciones y del sector agrario el conocimiento técnico de sus profesionales para colaborar en la evaluación de daños y en la planificación de una recuperación basada en criterios técnicos, sostenibles y adaptados a las necesidades reales del territorio.