Interior adelanta al 1 de junio la campaña estatal contra el fuego por altas temperaturas y calor prolongado

Reunión del Comité Estatal de Coordinación y Dirección (CECOD) presidida por el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, en la base aérea de Torrejón de Ardoz (Madrid). - MIGUEL BERROCAL 686974622

MADRID, 21 May. (EUROPA PRESS) -

La campaña estatal contra incendios forestales prevista para la etapa estival de 2026 se ha adelantado al próximo 1 de junio por decisión del Comité Estatal de Coordinación y Dirección (CECOD) del Plan Estatal de Protección Civil para Emergencias por Incendios Forestales, reunido este jueves en la base aérea de Torrejón de Ardoz (Madrid), que ha tenido en cuenta "un contexto de temperaturas extremas y episodios de calor prolongados".

En el encuentro --presidido por el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska y en el que han participado todas las instituciones y organismos miembros de este centro de coordinación-- se ha evaluado la evolución del riesgo de incendios de cara a este verano, además de hacer balance de la campaña contra incendios de 2025, como informa el Ministerio del Interior.

Por ello, Grande-Marlaska ha subrayado "la necesidad de anticipar la Respuesta del Sistema Nacional de Protección Civil ante un escenario marcado por el incremento de los incendios y su mayor complejidad, en un contexto de temperaturas extremas y episodios de calor prolongados".

Interior añade que los datos registrados entre el 1 de enero y el 15 de mayo de 2026 muestran 127 incendios comunicados frente a los 40 del mismo periodo de 2025, lo que supone un incremento del 218%. En este período se han declarado tres grandes incendios forestales y seis han tenido consecuencias para la protección civil, indica.

Estos datos, unidos a la previsión anticipada de subida de las temperaturas, que permiten prever un verano más cálido de lo normal, y el aumento del estrés hídrico, han llevado al CECOD a adelantar el inicio de la campaña estatal de incendios forestales al 1 de junio para anticipar la respuesta y asegurar la activación completa de los recursos antes del periodo crítico, según Interior.

En el CECOD han participado responsables de la Secretaría de Estado de Seguridad, de la Secretaría General de Protección Civil y Emergencias y de las direcciones generales de Coordinación y Estudios, de la Policía Nacional, de la Guardia Civil y de Tráfico.

Además, son miembros del CECOD la Dirección General de Biodiversidad, Bosques y Desertificación y de la Agencia Estatal de Meteorología, pertenecientes al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico; la Dirección General de Política de Defensa y la Unidad Militar de Emergencias del Ministerio de Defensa; el Departamento de Seguridad Nacional de Presidencia del Gobierno y la Fiscalía de Sala de Medio Ambiente de la Fiscalía General del Estado.

MEDIOS APORTADOS

En cuanto a los medios aportados a este dispositivo, el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico incorpora sus Brigadas de Refuerzo en Incendios Forestales (BRIF), la Unidad Móvil de Análisis y Planificación (UMAP), los Equipos de Prevención Integral de Incendios Forestales (EPRIF) y las Brigadas de Labores Preventivas (BLP), además de 56 medios aéreos: 31 helicópteros y 25 aviones e hidroaviones.

Por su parte, la Unidad Militar de Emergencias pondrá a disposición de la campaña estatal cinco batallones de Intervención con 32 módulos de Lucha Contra Incendios Forestales, un Batallón de Transmisiones y un Regimiento de Apoyo e Intervención que contarán con quince vehículos pesados de intervención, 25 de tamaño medio, nueve ambulancias con soporte vital avanzado, siete minibuses y dos máquinas automotrices teleoperadas.

Además, las direcciones generales de la Policía Nacional, Guardia Civil y Tráfico han diseñado los despliegues operativos de sus respectivos efectivos necesarios cuando se produzca un incendio que obligue a confinar o desalojar poblaciones afectadas por el avance del fuego.

Asimismo, la Secretaría General de Protección Civil y Emergencias mantendrá el impulso de herramientas de prevención y concienciación ciudadana como el acceso al Mapa de Peligro de Incendios a través de la Red de Alerta Nacional.

Todos estos medios y dispositivos son complementarios a los propios de las comunidades autónomas pues, como reitera Interior, son las administraciones que tienen competencia propia para la prevención, lucha y respuesta a los incendios forestales.

2025: 354.793 HECTÁREAS QUEMADAS, 8.189 INCENDIOS Y 8 FALLECIDOS

El año 2025 finalizó con una superficie forestal afectada de 354.793 hectáreas quemadas, más del triple de la media de la última década, en un total de 8.189 incendios contabilizados. Así, se registraron 63 grandes incendios forestales, que representaron el 86 por ciento de la superficie calcinada y que afectaron principalmente a Castilla y León, Galicia y Extremadura.

La mitad de estos grandes incendios estuvieron comprendidos en el rango de afección entre 1.000 y 5.000 hectáreas, produciéndose nueve que calcinaron más de 10.000 y cinco de más de 20.000, en lo que ya son denominados como mega incendios.

Las consecuencias para la protección civil se saldaron con ocho personas fallecidas, 86 heridas y más de 42.000 evacuadas, además de daños en infraestructuras y cortes en vías de comunicación, indica Interior.

El episodio más crítico se concentró en el mes de agosto, cuando la simultaneidad de incendios obligó a activar el Plan Estatal en fase de preemergencia y a solicitar apoyo internacional. España recibió ayuda de nueve países, con el despliegue de medios aéreos, personales y recursos terrestres.