Jorge Alesanco, naturalista español aceptado por leones en Kenia: "Me siento feliz cuando me dejan compartir su vida"

MADRID, 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

El etólogo y naturalista español Jorge Alesanco, afincado en Kenia y aceptado por una manada de leones, ha contado en una entrevista con Europa Press que se siente "muy feliz" cuando los leones le permiten "compartir su vida" con él.

Alesanco, junto al director Regis Francisco López y 'Story Producciones', han presentado en el Museo Nacional de Ciencias Naturales este jueves 11 de noviembre, el documental 'El rey de la sabana'. La directora de la cinta, Ainhoa del Castillo, ha asegurado que es "la mayor producción española de naturaleza grabada en África Salvaje".

'El rey de la sabana', que se estrenará en la 2 de Radio Televisión Española (RTVE) el domingo 21 de noviembre a las 20,30 horas, ha filmado de forma "exhaustiva y continuada" a los leones en sus horas de "más actividad" con la ayuda de Jorge Alesanco que, según afirma Del Castillo, "sabe retratar de cerca la vida de estos felinos después de haber pasado más de 3.000 noches junto a ellos".

El etólogo y protagonista de este documental recuerda que todo empezó mientras cambiaba la rueda de su Land Rover y un grupo de leonas se tumbaron a dormir a su alrededor demostrándole "la máxima interacción", que es " dormir tranquilamente ante la presencia del máximo enemigo del león" y considerándolo así "uno de los suyos".

Asimismo, sostiene que "la compañía con esta manada de leones hace que esto haya terminado siendo una rutina necesaria" tanto por el día como en la noche, y aunque ha visto "comportamientos absolutamente increíbles y únicos" también ha tenido que presenciar "algunos tristes" como las conquistas de los leones en las que acaban con la vida de leonas adultas o el rechazo de algunas madres a sus cachorros semi-adultos.

Por ello, y porque los leones son animales salvajes, Alesanco explica que "hay una barrera, una línea roja" por la que no interactúa con ellos, no les deja tocarle y en la que no llega tampoco a abrazarlos "como hacen las personas que tienen leones en cautividad".

"Para las leonas yo soy un humano al que consideran parte de su manada, quizás más un macho de león, aunque lo único que hago es acompañarles silenciosamente en su vida diaria, sin influir y sin interactuar en absoluto en sus comportamientos", ha afirmado.

Jorge Alesanco advierte que "el mayor peligro al que se enfrentan los leones es el conflicto hombre-animal" en las zonas donde los leones salvajes en África conviven con la superpoblación que "muchas veces destroza los ecosistemas donde los leones estaban para plantar maíz", que a su vez provoca que al reducir los ecosistemas los leones, estos "terminan matando a las vacas de los africanos, y los ganaderos envenenan o dan caza a los leones".

La fundación 'Save the Lion', creada por el naturalista, pretende "reducir el conflicto Masai con el león en las épocas de hambruna en las que las leonas no tienen más remedio que atacar al ganado del hombre".

"EL 99 POR CIENTO DE LAS PERSONAS NO SE VAN A DORMIR"

La serie-documental, creada por el director Regis Francisco López y Jorge Alesanco, ha tardado en producirse dos años, con la pandemia de COVID-19 de por medio, para mostrar en 8 episodios de 50 minutos cada uno, de forma "hiperrealista y a escasos centímetros" las conductas de estos felinos.

Regis asegura que "el 99 por ciento de las personas no se van a dormir" porque la serie está llena de momentos de "gran intensidad dramática" como el ataque de un grupo de leones nómadas o el acoso a una leona con cachorros por unas hienas.

Además, el director apunta que la serie, tanto en España como a nivel internacional, va a generar "un gran impacto" ya que se podrá ver a una persona "muy cerca" de los leones, y también "un retrato de la naturaleza salvaje" .