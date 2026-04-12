Muere Antonio Vercher, fiscal pionero en la lucha contra los delitos medioambientales en España

Archivo - El fiscal Antonio Vercher en una foto de archivo. - GUARDIA CIVIL - Archivo

MADRID 12 Abr. (EUROPA PRESS) -

Antonio Vercher Noguera, primer fiscal de Medio Ambiente y Urbanismo y pionero en la lucha contra los delitos medioambientales en España, ha fallecido este domingo a los 72 años, ha confirmado la Fiscalía General del Estado.

Nacido en el municipio valenciano de Tavernes de la Valldigna en 1954, Vercher tuvo una dilatada trayectoria en el ámbito de la cooperación internacional y ejerció durante casi 20 años como fiscal de Medio Ambiente y Urbanismo.

Esto le erigió en un referente jurídico a nivel nacional e internacional en la defensa de la necesidad de compatibilizar el crecimiento económico y la ordenación del territorio con la sostenibilidad y la protección ambiental. Así, destacó en la lucha contra los delitos urbanísticos o los incendios.

Tras licenciarse en Derecho por la Universidad de Valencia y doctor en Derecho por la Universidad de Cambridge, inició su carrera fiscal en 1980. Una década después, fue nombrado coordinador de delitos contra el Medio Ambiente en el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV).

En 1996, comenzó a ejercer en la Fiscalía del Tribunal Supremo y, tres años más tarde, fue designado letrado del Tribunal de Justicia de la Comisión Europea. A lo largo de su carrera también presidió el Consejo Consultivo de Fiscales Europeos (CCPE), desde donde reforzó la cooperación internacional en materia penal.

LIDERÓ LA PERSECUCIÓN DE DELITOS ECOLÓGICOS

En 2006, se convirtió en el primer fiscal de sala coordinador de Medio Ambiente y Urbanismo del Tribunal Supremo, liderando la persecución de delitos ecológicos y urbanísticos en España durante casi dos décadas y hasta su jubilación el pasado mes de septiembre.

De hecho, en agosto de 2025, poco antes de retirarse, se volcó con los incendios que arrasaban la península e instó a los fiscales provinciales de dicha área a "comprobar" si en los municipios más afectados contaban con planes de prevención y reclamó responsabilidades penales para quienes tenían la "obligación" de elaborar dichas medidas preventivas y no lo hicieron.

"La situación que en este momento estamos sufriendo es debido a la ausencia o, en su caso, la aplicación improcedente de los planes de prevención de incendios", aseguró en un escrito.

A lo largo de su vida, recibió diversos premios por su labor, como el Panda de Oro de WWF con motivo del 50 aniversario de la organización.

Asimismo, escribió publicaciones centradas en la sostenibilidad y la responsabilidad institucional, entre las que destacan 'Comentarios al delito ecológico' (1986), 'La delincuencia urbanística' (2002), 'El derecho europeo medioambiental' (2005) y, más recientemente, 'Tropiezos éticos y prácticos en la protección penal del medio ambiente' (2024), entre otras.

La Fiscalía General ha compartido en un comunicado su dolor por la pérdida de "un imprescindible referente para el Ministerio Fiscal". "Su recuerdo y su legado, profesional y humano, quedará para siempre en nuestra institución", ha destacado a institución.

Asimismo, la ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, ha despedido en sus redes sociales a Vercher, recordándolo como un "referente dentro y fuera de nuestras fronteras". "Nos deja el deber de preservar aquello a lo que consagró su vida. Su legado y su recuerdo nos acompañarán siempre", ha escrito en su cuenta de 'Bluesky'.

También le ha dedicado unas palabras la presidenta del PSOE, Cristina Narbona, quien en la red social 'X' ha destacado a Vercher como un profesional "comprometido y activo hasta el final": "Deja un valioso legado. Que la tierra que él tanto defendió le sea leve".