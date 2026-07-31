Notarios activan "medidas urgentes y asesoramiento gratuito" ante la pérdida de escrituras por los incendios

Zonas calcinadas tras el paso del incendio de la Sierra Oeste de Madrid, a 30 de julio de 2026, en Pelayos de la Presa, Madrid (España). - Jaime Luján Alarcón - Europa Press

MADRID, 31 Jul. (EUROPA PRESS TELEVISIÓN) -

El Consejo General del Notariado ha activado medidas "urgentes y excepcionales" para atender las necesidades de las personas afectadas por los graves incendios que azotan el territorio español. Estas medidas contemplan la prestación de "asesoramiento notarial gratuito" y la puesta en marcha de servicios notariales de apoyo con el fin de auxiliar a los damnificados en la localización y recuperación de la documentación destruida, facilitar la prueba documental de sus derechos existentes y dar solución a otras dificultades.

Así lo ha confirmado la notaria de Navalcarnero, en Madrid, Teresa Losada, en declaraciones a Europa Press Televisión, quien ha recordado que el Consejo de Ministros aprobó un Real Decreto para asistir de forma inmediata a los ciudadanos afectados por la reciente oleada de incendios. Son medidas gratuitas establecidas en todas las notarias de manera telemática, es decir, "todos los notarios pueden asistir esta función de asesoramiento", ha recordado Losada.

Así se establece la posibilidad de que el notario no tenga que desplazarse in situ a la vivienda, ni a la finca, ni el ciudadano desplazarse a la notaria y "que se pueda realizar toda la tramitación de manera telemática", es decir, el afectado tiene que "realizar fotografías con su teléfono móvil, subirlas a través del portal notarial y el notario lo recibe y autoriza el acta correspondiente", ha asegurado.

En relación a la posibilidad de que "las escrituras o los títulos de propiedad" hayan podido quemarse en los propios incendios, Losada recuerda que "desde la notaría podemos localizar esos documentos o incluso si no hubiera títulos de propiedad, podemos establecer procedimientos para dar asesoramiento" para recuperar dichos títulos de propiedad, "aunque sean documentos muy antiguos", ha aseverado.

El procedimiento está en marcha desde la aprobación del Real Decreto de este jueves y desde los colegios notariales esperan recibir todos los requerimientos que los ciudadanos necesiten para comenzar a retomar su normalidad y recuperar los documentos que necesiten: "Las oficinas notariales ya están operativas para atender las consultas", ha recordado Losada quien ya ha atendido las principales inquietudes de la ciudadanía, que se centran en "la pérdida o los graves daños de la vivienda habitual", así como "la afectación de inmuebles que estaban en proceso de venta" o "el impacto económico en negocios o en zonas agrícolas", ha matizado.

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