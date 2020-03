ONG ambientales restringen actividades por el coronavirus y confían en extraer lecciones para un cambio de modelo

MADRID, 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

Las ONG ambientales han cancelado sus actividades y reuniones previstas, y la mayoría sigue trabajando desde sus casas en cumplimiento con las recomendaciones establecidas por las autoridades sanitarias ante la emergencia sanitaria provocada por el coronavirus que, por otro lado, podría tener una lectura positiva a futuro para el medio ambiente.

Desde Amigos de la Tierra, la portavoz Blanca Ruibal ha señalado a Europa Press que la organización ha tomado precauciones y sigue lo recomendado de modo que han dado instrucción de "solo ir a la oficina si es estrictamente necesario", aunque señala que en la ONG es "costumbre el teletrabajo" por lo que apenas han notado las medidas adoptadas más allá de haber tenido que cancelar eventos y jornadas públicas hasta el 26 de marzo, así como la asamblea de Amigos de la Tierra prevista para finales de mes.

Dentro del contexto de la emergencia sanitaria motivada por el virus COVID-19, confía en que esta repercuta favorablemente en el medio ambiente, igual que durante la crisis económica de hace diez años mejoraron los indicadores ambientales a consecuencia del menor número de desplazamientos y actividad económica.

Más allá de la situación excepcional ve necesario plantearse los referentes económicos ante eventos "excepcionales" como el coronavirus que por el cambio climático "podrían aumentar" de frecuencia en la próxima década.

"Tenemos que prepararnos como sociedad para estos eventos y hacer cambios en el sistema para hacerlo más resistente a situaciones sobrevenidas, porque esta crisis demuestra que el sistema no está siendo resiliente a este evento de expansión de un nuevo virus", ha manifestado Ruibal, que ve esta crisis una oportunidad para volver a localizar la economía, la vida y el turismo.

Desde Ecologistas en Acción, su coordinador estatal Francisco Segura, ha informado a Europa Press que la organización también la mayoría de la plantilla está haciendo teletrabajo aunque mantiene un grupo mínimo en la oficina de Madrid. "Prácticamente hemos cancelado todos los actos públicos y reuniones de los próximos días", ha apuntado.

En este contexto, subraya la importancia de contar con "una buena sanidad pública" y lamenta que el "colapso de un sistema que está endeble tras los recortes draconianos a los que se ha sometido a la sanidad desde 2010. "Es tremendamente estresante y supera con creces las capacidades del sistema, que no está preparado porque en la actualidad hay muchos menos recursos que hace 10 años cuando hay más población", valora Segura.

Aunque tiene claro que "lo importante" es preservar vidas, ha manifestado la necesidad de no olvidarse de que el cambio climático o la pérdida de biodiversidad provocan más problemas de salud y bienestar el coronavirus pues según datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS) cada año mueren 7 millones de personas por mala calidad del aire.

Sobre las repercusiones favorables para el medio ambiente, confía en que la restricción de la movilidad mejorará la calidad del aire "claramente" como en China. "Es una buena noticia ambiental aunque sea mala para la salud y la economía", ha apuntado.

En la misma línea, el director ejecutivo de Greenpeace, Mario Rodríguez, ha señalado a Europa Press que todo el personal está teletrabajando y le ha encomiado a no viajar fuera de la Comunidad de Madrid "por responsabilidad", salvo situaciones excepcionales que estudiarán caso a caso, al tiempo que ha suspendido "todas" las reuniones tanto dentro como fuera de Madrid, pero especialmente las que sean fuera por la capacidad de transmisión. "No hay nada o casi nada, excepto por causas familiares, que no pueda esperar 15 días o realizarse mediante otros medios tecnológicos como las videconferencias", ha aclarado.

TODA CRISIS, UNA OPORTUNIDAD

En este contexto, celebra que dentro del contexto de crisis sea un momento en el que ante una situación disruptiva la sociedad y las empresas se planteen las posibilidades del teletrabajo algo que, de otra manera no habrían hecho. "Cualquier crisis, por dolorosa que sea es una oportunidad y que de todo se puede aprender. Esta puede ser ejemplo para solucionar también la crisis del cambio climático. La diferencia es que la sociedad percibe el coronavirus como una emergencia pero no es así con la emergencia climática", comenta.

El COVID-19, a su juicio, demuestra que ante una emergencia se toman medidas rápidas de modo que la población es capaz de asumir cambios drásticos con mayor madurez de lo previsto y es capaz de salir de su zona de confort para asumir un cambio de mentalidad.

Por ello, ante un cambio automático de los patrones de vida actuales, al asumir la cancelación de colegios, el teletrabajo y la restricción de movimientos, Rodríguez confía en que esto suponga un nuevo paradigma tanto en la movilidad como en el modo de vida una vez que pase la crisis porque será "clave" para solucionar también la crisis ambiental.

"Esta es una situación nueva para todos. Una vez que acabe todo será el momento de aprender lecciones y puede que ese sea el momento para hacer un cambio radical, en poco tiempo y razonablemente justo para afrontar la emergencia climática", ha sentenciado.

En la misma línea, la directora ejecutiva de SEO/BirdLife, Asunción Ruiz, ha explicado a Europa Press que en las próximas semanas seguirá manteniendo "después de 65 años de historia" todas sus líneas de trabajo al servicio de las aves y la naturaleza pero la ONG ha asumido la responsabilidad de evitar afecciones innecesarias sobre otras personas y organizaciones.

Por ello, la ONG ha acordado suspender viajes y reuniones presenciales tanto en Madrid como en País Vasco, ha cancelado todas sus convocatorias con el público y los medios de comunicación, al tiempo que aplaza la cena del Ave del año prevista para el lunes 23 de marzo. Además, ante las "medidas extraordinarias", la ONG está facilitando la conciliación de sus trabajadores.

Para Ruiz, como en cualquier otra situación de crisis de la índole que sea, deberá servir como una "oportunidad de aprendizaje" y, aunque ha insistido en que no se debe frivolizar en esta emergencia, debería demostrar que es posible ajustarse a otro sistema de movilidad que genere efectos positivos en la reducción de las emisiones de CO2 al reducirse todos los desplazamientos innecesarios.

"Tenemos que, con seriedad, ver cualquier crisis como una oportunidad para mejorar la calidad de vida de todos nosotros e irremediablemente nos tendremos que acomodara a una nueva realidad de reducción de desplazamientos en el futuro. Por eso, esta situación puede ayudar a descubrir otra realidad", confía.

Desde WWF también han cancelado actividades como los actos públicos programados por la campaña internacional 'La Hora del Planeta' así como otras acciones y reuniones. La ONG ha facilitado también medidas de conciliación y teletrabajo a los trabajadores con hijos.

"Debido a las circunstancias excepcionales que estamos viviendo como consecuencia de la aplicación de los protocolos COVID-19 y, atendiendo a las recomendaciones del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud y la Comunidad de Madrid, WWF España ha decidido cancelar todos los eventos programados para el próximo 28 de marzo con motivo de la Hora del Planeta", ha informado.

La ONG ha indicado que esta cancelación aplica a los actos públicos pero que, en todo caso, se mantienen todas las acciones de sensibilización y difusión de la campaña durante la Hora del Planeta.