ONG denuncian "desequilibrio" del fondo europeo de competitividad con 50% a defensa y 12% a transición limpia

Archivo - Boina de contaminación en Madrid. - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

MADRID, 21 Jul. (EUROPA PRESS) -

Organizaciones sociales y ambientales han denunciado un "desequilibrio notable" en el reparto del Fondo Europeo de Competitividad al destinar la mitad a defensa y "solo un 12%" a transición limpia.

"Aquí la principal pregunta que tenemos es qué ha entendido la Comisión Europea por competitividad. No existe una definición estándar sobre la misma. Y nosotros lo que hemos hecho es ver cómo están redistribuidos los fondos de este fondo. Vemos que el 50% está en defensa y en seguridad mientras que la ventana de transición limpia y descarbonización industrial es solamente un 12%. Entonces sí que vemos un desequilibrio bastante notable", ha advertido la asociada senior de Green Finance Institute (GFI), Cluadia González.

Así lo ha indicado este martes durante un encuentro informativo impulsado por SEO/BirdLife, Climate Strategy, REVO Prosperidad Sostenible, GFI España y Salud por Derecho, en el que también ha participado la representación de la Comisión Europea en España, para analizar las negociaciones del próximo presupuesto de la Unión Europea.

Una de las "batallas", según han señalado las organizaciones, se concentra en la regulación del nuevo Fondo Europeo de Competitividad, dotado con 409.000 millones de euros (un 21% del presupuesto total).

La propuesta de la Comisión Europea establece que al menos el 43% de los recursos de este fondo y de los Planes Nacionales debían blindarse para inversiones en transición ecológica, y la obligatoriedad de cumplir el principio DNSH (Do No Significant Harm o 'no causar un daño significativo al medio ambiente').

Si bien, la analista senior de políticas de Climate Strategy, Adriana Rodríguez Rivera, ha revelado que "algunos parlamentarios del Partido Popular Europeo (PPE)" están proponiendo rebajar el objetivo climático obligatorio "del 43% al 15%" y eliminar el principio DNSH. Esto, según ha dicho, es lo que ha llevado a que "las negociaciones se retrasen".

Esto chocaría, según ha avisado, con la coalición de Socialistas (S&D), Liberales (Renew) y Los Verdes, para quienes la condicionalidad verde constituye una "línea roja" para dar su visto bueno al marco financiero plurianual.

Por su parte, la portavoz de la Representación de la Comisión Europea en España, María García, ha destacado que han querido hacer una propuesta "fiscalmente responsable, conscientes de la situación precaria en la que se encuentran muchos Estados miembros".

Además, ha explicado que el nuevo diseño presupuestario busca una simplificación al pasar de 7 a 4 grandes rúbricas y de 52 a 16 programas armonizados, reduciendo los requisitos de información de 32 a un único informe de rendimiento.

Asimismo, en cuanto al Fondo Europeo para la Competitividad ha puesto de relieve que se destinarán a la transición limpia "aproximadamente unos 67.400 millones de euros", el doble de lo que se dedicaba, según ha dicho.